FIBA EuroBasket, aperte le votazioni per i migliori cinque Azzurri dal 2000

All’interno di questa settimana, in cui FIBA farà un focus speciale sugli Azzurri – martedì 5 alle 14 trasmetterà sui propri canali la sfida contro la Francia per il bronzo ad Eurobasket 2003 -, è aperta la votazione sul migliore quintetto degli Azzurri ad EuroBasket, per le competizioni continentali svolte tra il 2000 ed il 2020.

16 i nomi tra i quali si può votare:

Andrea Bargnani

Gianluca Basile

Marco Belinelli

Massimo Bulleri

Gigi Datome

Gregor Fucka

Giacomo Galanda

Danilo Gallinari

Alessandro Gentile

Daniel Hackett

Stefano Mancinelli

Denis Marconato

Andrea Meneghin

Nicolò Melli

Gianmarco Pozzecco

Matteo Soragna

Qui il link per farlo: https://www.fiba.basketball/eurobasket/2021/news/fiba-eurobasket-dream-teams-italy