FIBA lancia #FIrstBAsket per pensare al rientro in campo

Da metà marzo, la comunità del basket globale è stata lasciata senza eventi sportivi live a causa della pandemia del COVID-19.

In preparazione al ritorno in campo, FIBA lancia #FIrstBAsket, una campagna digital che ha come obiettivo quello di unire i fan di basket di tutto il mondo e lanciare un messaggio che guardi al prossimo ritorno della pallacanestro.

#FIrstBAsket consisterà in una serie di video, foto e mini-interviste con stelle del basket e del 3×3, allenatori, tifosi, arbitri e altri attori del gioco, che contribuiranno a creare attesa verso il ritorno i campo e faranno la seguente domanda: quale sarà il tuo #FIrstBAsket?

https://www.instagram.com/p/CAISgREDhgy

Gli account social di FIBA, che sono stati recentemente riconosciuti di nuovo nella top-3 tra le federazioni sportive internazionali, seguiranno l’avvicinamento al rientro sul parquet e condivideranno momenti di gioco da allenamenti e partite da tutto il mondo, per celebrare il gioco che amiamo.

Il Segretario Generale di FIBA, Andreas Zagklis, ha dichiarato: “Negli ultimi mesi, la pandemia da COVID-19 ha cambiato le nostre vite nel quotidiano e causato enormi problemi per lo sport a livello internazionale, incluso il basket. Mentre il mondo inizia lentamente a fare passi verso una ripresa in varie attività, la famiglia del basket sta aspettando pazientemente il ritorno del nostro gioco. In questi momenti sfidanti, la campagna #FIrstBAsket promuove la passione e l’amore per il gioco, invitando tutti a condividere il loro perfetto #FIrstBAsket nel momento in cui si potrà giocare di nuovo.”

La campagna #FIrstBAsket sarà condivisa su tutti i canali social di FIBA e incoraggiammo tutta la comunità del basket – federazioni nazionali, leghe, club, giocatori, arbitri, tifosi – a contribuire a questo movimento e a questo messaggio di speranza, postando e condividendo i loro pensieri con #FIrstBAsket.