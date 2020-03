FIBA: si è riunito il Central Board, molti temi sul tavolo

Nelle giornate del 26/27 marzo si è riunito il Central Board di FIBA. Il meeting si sarebbe dovuto tenere alla Patrick Baumann House of Basketball di Mies, ma data la corrente situazione causata dalla pandemia del coronavirus (COVID-19), il meeting si è svolto via video conference.

È stato osservato un minuto di silenzio all’inizio del meeting per onorare la memoria del Segretario Generale emerito di FIBA, Borislav Stankovic.

Questi gli argomenti discussi durante la riunione:

– FIBA Women’s Basketball World Cup 2022

FIBA ha attribuito i diritti di ospitare la FIBA Women’s Basketball World Cup 2022 alla federazione australiana, che si è aggiudicata in finale con la Federazione Russa l’evento.

– Pandemia COVID-19

Il Central Board ha registrato la decisione del CIO e del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 di spostare l’edizione dei Giochi Olimpici all’anno prossimo. FIBA continuerà la discussione con il CIO per trovare la migliore soluzione della calendarizzazione dei Giochi e dei restanti sei Tornei Pre Olimpici (due per il 3X3, 4 per il basket maschile), confermando allo stesso tempo che le squadre già qualificate manterranno il loro spot.

A seguire della decisione sospendere tutte le competizioni FIBA presa il 12 marzo, che è stata confermata durante il meeting, e dopo aver ricevuto un report dal Chair della Commissione Medica di FIBA, il Dottor Peter Harcourt, il Central Board ha stabilito quanto segue:

1. Continua a monitorare la situazione globale del COVI-19 giornalmente e valuterà se annullare le sospensioni quando la situazione lo permetterà.

2. Continua la consultazione già iniziata il 25 marzo con i paesi che ospiteranno eventi FIBA nel 2020 e nel 2021 per capire se servono cambiamenti al già approvato calendario FIBA, e convocherà un meeting delle Commissioni Competitions per parlarne.

3. Invita i Board di ogni FIBA Zone a prendere le decisioni necessarie per quanto riguarda l’impatto del COVID-19 sulle competizioni giovanili, per club, i Sub-Zone events e tutto quanto compete loro.

– Review dei Tornei Pre Olimpici femminili e delle Continental Cup 2021 Qualifiers

Il Central Board ha ricevuto una dettagliata presentazione su questi eventi che sono avvenuti a Febbraio nelle regioni dell’Africa, America ed Asia/Oceania.

– 3×3 Basketball

Il Central Board ha stabilito quanto segue:

1. Il cambiamento del formato di qualificazione alla FIBA 3×3 World Cup. I vincitori delle Zone Cup (tornei continentali) ora si qualificheranno direttamente alla FIBA 3×3 World Cup. Le altre squadre qualificate, a parte gli ospitanti ed i campioni in carica, saranno coloro che avranno il migliore ranking nel FIBA 3×3 Federation Ranking nel rispettivo genere, con un limite di 10 paesi qualificati per Zona.

2. La presenza nel main draw o nelle qualificazioni delle Coppe Continentali dipende dal FIBA 3×3 Federation Ranking nella rispettiva categoria di genere.

3. Il FIBA 3×3 Federation Ranking viene calcolato sommando i punti del FIBA 3×3 Individual World Ranking dei primi atleti Top 50 con un account verificato su play.fiba3x3.com.

– Cambiamenti alle Official Basketball Rules ed ai regolamenti interni

Il Central Board ha dato luce verde ad un range di cambiamenti per le Official Basketball Rules, con effetto dal 1 0ttobre 2020. Qui i dettagli (http://www.fiba.basketball/documents/official-rules-changes-as-of-1-october-2020.pdf). È stata anche approvata una serie di cambiamenti alle FIBA Internal Regulations, con un nuovo Codice di Condotta. Il Professore Richard McLaren, ex Presidente del Basketball Arbitral Tribunal (2011-2019), è stato nominato Integrity Officer di FIBA.

– Nomine

Il Central Board ha anche ammesso due nuovi membri al board, Richard Carriòn e Andrei Kirilenko.

– Federazioni Nazionali

La sospensione del Messico è ancora attiva dal momento che la federazione nazionale non ha aderito ai requisiti decisi nell’ultimo meeting dell’Executive Committee.