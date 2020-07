FIBA webinar: oltre 150 federazioni nazionali ne hanno preso parte

Mentre il mondo dello sport continua ad adattarsi per rispondere alle sfide poste dalla pandemia di COVID-19, FIBA sta pubblicando una serie di webinar per le Federazioni Nazionali, gli atleti, gli allenatori, gli ufficiali di gara ed altri attori del gioco in modo da supportarli nelle attività di sviluppo e apprendimento.

Negli scorsi due mesi, più di 250 webinar sono stati predisposti e trasmessi dagli Headquarter FIBA e dagli uffici regionali in lingua inglese, francese e spagnola. Per ora, hanno partecipato più di 150 Federazioni Nazionali e un’audience cumulata di circa 85.000 persone ad almeno un FIBA Webinar online.

Queste iniziative sono nate per rispondere ad uno degli obiettivi strategici di FIBA, ovvero quello di rafforzare le Federazioni Nazionali, obiettivo dichiarato nel Congresso FIBA dell’agosto 2019.

Al momento, molti webinar sono offerti su base quotidiana, e coprono molti argomenti in sette categorie principali che includono: Game Management, Event Management, 3×3, Grassroots, Teams, Communication, Marketing ed Esports. Questi webinar, che continueranno nei prossimi mesi, garantiscono informazioni aggiornate e rilevanti su argomenti attuali, e vedono il contributo di esperti interni ed esterni a FIBA.

I FIBA Webinar sono aggiunti su base settimanale al calendario, che è aggiornato qui: www.fiba.basketball/webinars. Alcuni di quelli già trasmessi sono stati registrati, e ci si può accedere tramite il link indicato.