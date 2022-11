FIBA World Cup 2023 Qualifiers. Biligha, Ricci, Baldasso e Pajola in gruppo. Tonut out per infortunio

By

Pesaro. Prende forma il roster definitivo a disposizione dello staff tecnico Azzurro in vista delle due gare della seconda finestra della seconda fase di qualificazione alla World Cup 2023, il Mondiale che si giocherà tra Indonesia, Giappone e Filippine la prossima estate.

Come previsto, Paul Biligha, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola si sono aggregati oggi alla squadra. Stefano Tonut non raggiungerà il raduno a causa di un infortunio occorsogli ieri sera durante la gara di Euroleague contro la Virtus Bologna.

Matteo Spagnolo è stato invece autorizzato a lasciare il raduno di Pesaro per un risentimento muscolare occorsogli durante la gara di domenica scorsa contro Verona.

Nella giornata di oggi, il CT Gianmarco Pozzecco sceglierà i 12 giocatori che scenderanno in campo contro la Spagna domani, 11 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle ore 21.00 (Rai 2, Eleven e Sky Sport). Il 12 novembre il trasferimento in Georgia per affrontare, a Tbilisi, i padroni di casa lunedì 14 novembre alle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali, Rai 3, Eleven e Sky Sport).

Cambia la sede della conferenza stampa odierna

Oggi, giovedì 10 novembre alle ore 15.30 presso la Sala Rossa a Palazzo Comunale (Piazza del Popolo, 1 a Pesaro) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della gara contro la Spagna. Interverranno il Presidente FIP Giovanni Petrucci, il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il CT della Nazionale Gianmarco Pozzecco, l’Azzurro Amedeo Tessitori e il Direttore Generale di Master Group Sport, Advisor commerciale FIP, Antonio Santa Maria.

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Staff

Presidente Federale: Giovanni Petrucci

Segretario Generale: Maurizio Bertea

Capo Delegazione: Salvatore Trainotti

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Federico Fucà, Giuseppe Poeta

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Sandro Senzameno

Ortopedico: Raffaele Cortina

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Manager: Massimo Valle

Responsabile Comunicazione: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetti ai materiali: Andrea Annessa, Luigi Massimei

Il programma

11 novembre

Ore 12.00/13.00

Ore 21.00 Italia-Spagna (Vitrifrigo Arena: Rai 2, Eleven, Sky Sport)

12 novembre

Ore 14.00 – Trasferimento a Tbilisi (Georgia)

13 novembre

Ore 11.30/13.00 locali (8.30/11.30 italiane) – Allenamento presso Tbilisi Arena

14 novembre

Ore 10.00/11.00 locali (7.00/9.00 italiane) – Allenamento presso Tbilisi Arena

Ore 19.00 locali (16.00 italiane) Georgia-Italia (Tbilisi Arena: Rai 3, Eleven, Sky Sport)

FIBA World Cup 2023 Qualifiers

La classifica del gruppo L

Spagna 11 (5/1)

Italia 11 (5/1)

Islanda 10 (4/2)

Georgia 9 (3/3)

Ucraina 7 (1/5)

Paesi Bassi 6 (0/6)

Il calendario del gruppo L

24 agosto

Georgia-Paesi Bassi 77-66

Ucraina-Italia 89-97

Spagna-Islanda 87-57

27 agosto

Paesi Bassi-Spagna 64-86

Italia-Georgia 91-84

Islanda-Ucraina 91-88 d1ts

11 novembre*

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Islanda-Georgia (ore 20.00)

Italia-Spagna (21.00)

14 novembre*

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Georgia-Italia (ore 16.00)

Spagna-Paesi Bassi (20.30)

23 febbraio

Islanda-Spagna

Paesi Bassi-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio

Ucraina-Paesi Bassi

Georgia-Islanda

Spagna-Italia

*orario italiano

Ufficio Stampa Fip