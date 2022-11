FIBA World Cup 2023 Qualifiers, i 18 convocati del CT Pozzecco per la seconda finestra della seconda fase

La lunga rincorsa al Mondiale 2023 sta per volgere al termine. Tra gli Azzurri e la qualificazione al torneo iridato ci sono quattro sfide con alto coefficiente di difficoltà. Si comincia venerdì 11 novembre a Pesaro contro i Campioni del Mondo e d’Europa in carica della Spagna (ore 21.00, diretta su Rai 2, Eleven e Sky Sport). Lunedì 14 novembre l’ostica trasferta a Tbilisi per affrontare i padroni di casa della Georgia (ore 16.00 italiane, diretta su Rai 3, Eleven e Sky Sport).

Per provare a fare bottino pieno in entrambe le gare e staccare così il pass prima delle ultime due gare nel febbraio 2023, il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha convocato 18 giocatori per il raduno che inizierà a Pesaro lunedì 7 novembre.

Gli atleti Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola si aggregheranno alla squadra il 10 novembre.

Non convocato Nicolò Melli. “D’intesa con il CT – ha detto Melli – abbiamo deciso che non prenderò parte al raduno in vista delle gare contro Spagna e Georgia. La Nazionale rimane una mia priorità e tornerò a disposizione nel 2023. Nel frattempo faccio ai miei compagni un grande in bocca al lupo. L’obiettivo è qualificarci al Mondiale il prima possibile e proseguire il nostro percorso di crescita”.

Gli Azzurri

0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

45 Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Atleti a disposizione

11 Davide Moretti (1998, 190, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Baxi Manresa – Spagna)

44 Davide Alviti (1996, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Staff

Presidente Federale: Giovanni Petrucci

Segretario Generale: Maurizio Bertea

Capo Delegazione: Salvatore Trainotti

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Federico Fucà, Giuseppe Poeta (dal 10 novembre)

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Sandro Senzameno

Ortopedico: Raffaele Cortina

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Manager: Massimo Valle

Responsabile Comunicazione: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetti ai materiali: Andrea Annessa, Luigi Massimei

Il programma

7 novembre

Ore 12.00 – Raduno a Pesaro

Ore 18.30/20.30 – Allenamento presso Vitrifrigo Arena (Pesaro)

8 novembre

Ore 10.00/14.00 – Allenamento

9 novembre

Ore 10.00/14.00 – Allenamento

10 novembre

Ore 10.00/14.00 – Allenamento

11 novembre

Ore 12.00/13.00

Ore 21.00 Italia-Spagna (Vitrifrigo Arena: Rai 2, Eleven, Sky Sport)

12 novembre

Ore 14.00 – Trasferimento a Tbilisi (Georgia)

13 novembre

Ore 11.30/13.00 locali (8.30/11.30 italiane) – Allenamento presso Tbilisi Arena

14 novembre

Ore 10.00/11.00 locali (7.00/9.00 italiane) – Allenamento presso Tbilisi Arena

Ore 19.00 locali (16.00 italiane) Georgia-Italia (Tbilisi Arena: Rai 3, Eleven, Sky Sport)

FIBA World Cup 2023 Qualifiers

La classifica del gruppo L

Spagna 11 (5/1)

Italia 11 (5/1)

Islanda 10 (4/2)

Georgia 9 (3/3)

Ucraina 7 (1/5)

Paesi Bassi 6 (0/6)

Il calendario del gruppo L

24 agosto

Georgia-Paesi Bassi 77-66

Ucraina-Italia 89-97

Spagna-Islanda 87-57

27 agosto

Paesi Bassi-Spagna 64-86

Italia-Georgia 91-84

Islanda-Ucraina 91-88 d1ts

11 novembre*

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Islanda-Georgia (ore 20.00)

Italia-Spagna (ore 21.00)

14 novembre*

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Georgia-Italia (ore 16.00)

Spagna-Paesi Bassi (ore 20.30)

23 febbraio

Islanda-Spagna

Paesi Bassi-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio

Ucraina-Paesi Bassi

Georgia-Islanda

Spagna-Italia

*orario italiano

La formula delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023

Nella prima fase, le 32 squadre partecipanti sono state divise in 8 gruppi da quattro formazioni ciascuno che si sfidano in un girone all’italiana con gare di andata e ritorno lungo tre “finestre”.

Si sono qualificate alla seconda fase solo le prime tre squadre in classifica, che hanno formato un ulteriore girone a sei con le prime tre squadre qualificate del gruppo abbinato portandosi dietro i punti fatti con tutte le altre squadre. Nel secondo girone si affrontano in gare di andata e ritorno solo le squadre che non si sono scontrate nella prima fase. Si qualificano al Mondiale solo le prime tre classificate del secondo girone. Il gruppo dell’Italia si è incrociato con il gruppo G, quello composto da Spagna, Georgia, Macedonia del Nord e Ucraina. La Russia e la Bielorussia sono state squalificate a causa del conflitto in corso in Ucraina.

Il format della FIBA World Cup 2023

Per la prima volta nella storia, il Mondiale FIBA si disputerà in più di una Nazione. Le trentadue squadre qualificate (12 dall’Europa, 8 dall’Asia-Oceania, 7 dalle Americhe e 5 dall’Africa) saranno divise in otto gruppi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno con la formula del girone all’italiana. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla seconda fase, dove verranno divise in quattro gruppi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno in un girone all’italiana. Le prime due classificate di ogni girone si sfideranno poi dai quarti alle finali. La fase a gironi si svolgerà nelle città di Okinawa (Giappone), Jakarta (Indonesia), Bocaue, Quezon City, Pasay e Pasig (municipalità di Manila). Nella capitale delle Filippine si svolgerà anche la fase finale del torneo. Giappone e Filippine sono qualificati come Paesi ospitanti (disputeranno le qualificazioni fuori classifica). L’Indonesia, terzo Paese ospitante, non è qualificata di diritto non avendo raggiunto almeno l’ottavo posto alla FIBA Asia Cup 2022 di Jakarta.

