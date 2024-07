FIBAOQT: Clamorose vittorie di Nuova Zelanda e Filippine su Croazia e Lettonia! Slovenia a un passo dal baratro. OK Bahamas e Spagna

Seconda giornata del PreOlimpico #FIBAOQT e non mancano le clamorose sorprese. Due in particolare, sono veramente inaspettate. La Croazia, vincente ieri sulla Slovenia nettamente, oggi va KO contro la Nuova Zelanda. Questo risultato mette incredibilmente KO la Slovenia dal sogno Olimpico a meno di clamorose sorprese. Le Filippine battono la Lettonia padrona di casa, in uno degli upset più incredibili della 2 giorni di PreOlimpico, sulla scia di un super Brownlee. Le Bahamas si qualificano in prima posizione dopo la vittoria convincente contro Polonia. Decisivi si gli NBA Ayton e Hield ma l’MVP è un super Edgecombe. Vincono Lituania (nella notte), Montenegro mentre non steccano sia Grecia (Super Giannis Antetokounmpo, qui il recap completo) che Spagna.

Qui i risultati #FIBAOQT :

MESSICO – LITUANIA 84-96 (Ibarra 18, Giron 15, Grigonis 21, Sabonis 12)

MONTENEGRO – CAMERUN 70-66 (Simonovic 18, Bogavac 13, Ateba 14, Bayehe 14)

CROAZIA – NUOVA ZELANDA 86-90 (Zubac 29, Saric 19, Ili 18, Mauriahoohoo-Leafa 14)

BAHAMAS – POLONIA 90-81 (Edgecombe Jr 21, Ayton 18, Balcerowski 22, Sochan 16)

LETTONIA – FILIPPINE 80-89 (Brownlee 26, Sotto 18, R.Kurucs 18, Dav.Bertans 10)

REPUBBLICA DOMINICANA – GRECIA 82-109

SPAGNA – ANGOLA 89-81 (Aldama 24, W.Hernangomez 22, Bango 15, De Sousa 14)

LITUANIA – COSTA D’AVORIO 97-93 (Sabonis 22, Grigonis 18, Thompson 18, Dally 15)