Georgia-Italia, i dodici di Pozzecco. Out Woldetensae, si gioca domani alle 16

Tbilisi. Dopo la sconfitta in volata contro la Spagna, gli Azzurri affrontano domani, lunedì 14 novembre, la Georgia in un match decisivo per la classifica del gruppo L della seconda fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023.

Nella nuovissima Tbilisi Arena, costruita per ospitare uno dei gironi di EuroBasket 2022, l’inizio della gara è previsto per le ore 16.00 italiane (le 19.00 locali) in diretta su Rai 3, Eleven e Sky Sport 1 e Arena.

Con una vittoria, anche in virtù del successo dell’andata a Brescia (91-84), l’Italia sarebbe matematicamente qualificata al Mondiale. In caso contrario, occorrerà attendere le due gare dell’ultima finestra (23 febbraio 2023 in casa contro l’Ucraina e 26 febbraio 2023 in trasferta in Spagna).

Per la sfida alla squadra di Toko Shengelia e Giorgi Shermadini, il CT Pozzecco ha scelto gli stessi 12 Azzurri della gara di Pesaro. Out dunque dal roster Tomas Woldetensae.

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “L’obiettivo è riuscire a fermare l’energia dei loro giocatori migliori, su tutti ovviamente Shengelia, Shermadini e McFadden. Vista la nostra taglia sarà fondamentale fare un buon lavoro tattico sotto canestro. Per il resto voglio che i miei ragazzi giochino divertendosi e mettendo come sempre passione in quel che fanno”.

I 12 Azzurri per la Georgia

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Federico Fucà, Giuseppe Poeta

Georgia

#4 Rati Andronikashvili (2001, 193, G, Creighton – NCAA)

#6 Kakhaber Jintcharadze (1993, 196, A, Al Kahraba – Iraq)

#8 George Tsintsadze (1986, 192, P, TSU)

#9 Giorgi Shermadini (1989, 217, C, Tenerife – Spagna)

#10 Duda Sanadze (1992, 197, G, Borac – Serbia)

#12 Georgi Korsantia (1998, 207, A/C, Gostivar – Macedonia del Nord)

#17 Mikheil Berishvili (1987, 204, A, ASDC – Iraq)

#18 Merab Bokolishvili (1992, 194, G, Cactus Tbilisi)

#23 Tornike Shengelia (1991, 206, A, Virtus Segafredo Bologna)

#25 Thaddus McFadden (1987, 188, G, Murcia – Spagna)

#33 Beka Bekauri (199, 209, A/C, TSU)

#99 Ilia Londaridze (1989, 205, A/C, Kavkasia)

Allenatore: Ilias Zouros

Assistenti: Georgios Limniatis, Milos Gligorijevic

Arbitri

Ademir Zurapovic (Bosnia Erzegovina), Zdravko Rutesic (Montenegro), Mehmet Karabilecen (Turchia)

I precedenti contro la Georgia

11 partite giocate (11 vinte)

La prima: Qualificazione Campionato Europeo, 28 febbraio 1998 (Siena), Italia-Georgia 90-43

L’ultima: Qualificazioni Mondiale 2023, 27 agosto 2022, Brescia, Italia-Georgia 91-84

La vittoria più larga: Amichevole, 6 giugno 2005 (Bormio), Italia-Georgia 112-48 (64)

I precedenti a Tbilisi

4 partite giocate (4 vinte)

Qualificazioni Europeo, 27 febbraio 1999, Georgia-Italia 64-105

Amichevole, 14 agosto 2015, Italia-Lettonia 82-63

Amichevole, 15 agosto 2015, Italia-Estonia 85-61

Amichevole, 16 agosto 2015, Georgia-Italia 67-87

FIBA World Cup 2023 Qualifiers

La classifica del gruppo L

Spagna 13 (6/1)

Italia 12 (5/2)

Georgia 11 (4/3)

Islanda 11 (4/3)

Ucraina 9 (2/5)

Paesi Bassi 7 (0/7)

Il calendario del gruppo L

24 agosto

Georgia-Paesi Bassi 77-66

Ucraina-Italia 89-97

Spagna-Islanda 87-57

27 agosto

Paesi Bassi-Spagna 64-86

Italia-Georgia 91-84

Islanda-Ucraina 91-88 d1ts

11 novembre*

Paesi Bassi-Ucraina 77-96

Islanda-Georgia 85-88

Italia-Spagna 84-88 d1ts

14 novembre*

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Georgia-Italia (ore 16.00)

Spagna-Paesi Bassi (20.30)

23 febbraio

Islanda-Spagna

Paesi Bassi-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio

Ucraina-Paesi Bassi

Georgia-Islanda

Spagna-Italia

*orario italiano

Game Notes_Georgia-Italia

Ufficio Stampa Fip