Gianmarco Pozzecco: “Siamo soli contro tutti. Mancano i giocatori migliori. Nel calcio si ferma il mondo… Perché EuroLega no?”

E’ un Gianmarco Pozzecco veramente furioso quello che si affaccia alla partita di qualificazione per i Mondiali tra Italia e Spagna e che parla alla Gazzetta dello Sport:

“Chiunque vorrebbe rivedere i 12 giocatori dell’Italia che hanno emozionato all’Europeo, ma non è possibile con questo sistema. Non posso più tacere e impazzisco pensando che i miei ragazzi non possano giocare insieme.”

Continua poi Pozzecco:

“Quando ho assunto questo incarico non avrei mai immaginato di trovare così tante difficoltà con le società per la gestione dei loro giocatori. Inoltre con i miei colleghi finora non sono riuscito a stabilire un vero contatto, lo vorrei ma bisogna che anche gli altri lo vogliano. La verità è che c’è più altruismo tra i giocatori che non tra presidenti, dirigenti e allenatori. Molti di questi sono troppo focalizzati su se stessi.”

Pozzecco concorda con il presidente Petrucci:

“Continuando a coltivare il proprio orticello non si crescerà mai. Non c’è una visione d’insieme. A 50 anni potrei stare zitto e farmi gli affari miei, ma ho deciso di parlarne perché sono fatto così. Il presidente Petrucci ha ragione, siamo soli.”

Il problema allenamenti e il paragone col Calcio:

“Ho bisogno di tempo per preparare una nazionale, così abbiamo solo 3 giorni ed è quasi impossibile, ieri abbiamo fatto 5 vs 0 in allenamento. Una soluzione? Nel calcio si ferma tutto il mondo quando c’è il mondiale mentre nel basket nessuno si ferma e si dà tutta la colpa alle finestre FIBA ma per una settimana potrebbe fermarsi anche l’Eurolega».