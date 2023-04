Gianni Petrucci: “Pozzecco è il vero boom, mi ha superato in notorietà. Virtus e Olimpia fuori dai Playoffs? Nazionale più importante”

Gianni Petrucci, numero 1 FIP, ha parlato in una lunga intervista a Gazzetta:

Sulla Nazionale e Coach Pozzecco:

“La Nazionale sta vivendo un vero boom: entusiasmo, tifo, popolarità. E il nostro c.t. è il protagonista. Pozzecco non è solo spirito, carattere: è un grande allenatore, sa come si allena una squadra. E mi ha pure superato: per strada riconoscono più lui di me…”

Su Meo Sacchetti:

“Mi è dispiaciuto non aver rinnovato il contratto a Coach Sacchetti ma avevamo bisogno di qualcosa di diverso che abbiamo trovato con Coach Pozzecco.”

Sull’imminente Mondiale e gli obbiettivi azzurri:

“Ovviamente Mondiale per noi significa Olimpiadi. Ci sono solo due posti ma sappiamo che poi ci sarà il Preolimpico. Le Olimpiadi sono importanti per tutti gli sport. Certo per il nostro sport vuol dire una concorrenza enorme. Il calcio primo sport al mondo per popolarità, poi il cricket grazie all’India, quindi il basket. Ce ne accorgiamo anche in Italia. Pure come numero di tesserati”.

Sulla stella NBA Paolo Banchero:

“C’è una speranza di averlo con noi, ma al momento non posso dire né sì, né no.”

Virtus Bologna e Olimpia Milano non sono riuscite a qualificarsi per i Playoffs di EuroLega:

“Un nodo dolente, dispiace a tutti. Le coppe sono importanti, per carità, però il vero specchio del movimento è la Nazionale.”

Sul rapporto con la Virtus Bologna:

“In passato avevo detto che non potevo più andare a Bologna per via di un ambiente ostile. Devo dire che è stato tutto chiarito anche grazie a Luca Baraldi, che conosco dai tempi del calcio. Vorrei portare la Nazionale nel nuovo palazzo dello sport.”

Sulle società italiane e lo stato di salute del basket in Italia:

“Non ci sono problemi, tutte le società italiane sono in regola e stanno bene.”

Sul mandato in scadenza dopo Parigi 2024:

“Non sono d’accordo sulla legge. Ma chiarisco subito: in ogni caso non mi candiderei e se la salute mi aiuta ho diverse proposte in altri settori. É un limite sbagliato? Ma se siamo autonomi, se siamo eletti democraticamente, se siamo privati…“