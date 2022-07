Goran Dragić chiude in maniera encomiabile l’avventura con la nazionale slovena davanti al pubblico amico

Goran Dragić ha regalato una prestazione da incorniciare nella sua ultima uscita casalinga con la maglia slovena. Applausi a non finire per lui all’Arena Stožice: il pubblico si è inchinato davanti al Capitano che ha portato la Slovenia al vertice del basket europeo

Quella di ieri sera è stata l’ultima partita ufficiale di Goran Dragić nella maglia della nazionale slovena davanti al proprio pubblico. Quando giorni fa ho chiesto ragguagli in merito al futuro del campione sloveno durante l’amichevole tra l’Italia e la Slovenia, un collega sloveno, che sedeva al mio fianco, mi ha detto testualmente: “Goran è in forma. So che i compagni della nazionale e lo staff stanno tentando di convincerlo a proseguire, ma sarà difficile che cambi idea”.

E così ieri sera, a fine della gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023, è arrivata anche l’ufficialità, ormai nota a tutti, riguardo l’ultima prestazione di Goran Dragić con la sua nazionale – perlomeno per quanto concerne le partite casalinghe. Colui che in veste di capitano ha guidato la nazionale slovena alla conquista di Istanbul 2017, è stato ieri sera nuovamente determinante nella vittoria dei suoi contro la nazionale croata (per la cronaca, la partita è terminata con il risultato 97-69 in favore della Slovenia).

La sfida è stata decisa in pratica già nel primo quarto, quando i padroni di casa hanno iniziato in maniera decisa, imponendo il gioco agli avversari croati, piazzando un sonoro parziale di 20-0 nei primi minuti e chiudendo il primo quarto sull’eloquente 33-8.

Nei 22 minuti spesi sul parquet dell’Arena Stožice Goran Dragić ha messo a referto 19 punti (8 realizzazioni su 16 tentativi). Al campione è stata tributata una standing ovation da brividi dei 12 mila spettatori che hanno riempito il principale palasport di Lubiana.

Nel corso della serata Luka Dončić ha messo a segno 21 punti (6:14 al tiro), confezionando anche 10 assist e 8 rimbalzi, mentre Mike Tobey ha aggiunto alla prova maiuscola degli sloveni 16 punti (7:10 al tiro) e 13 rimbalzi.

SLOVENIA – CROAZIA 97-69 (33-8; 54-35; 76-51)

A conclusione del match tra la Slovenia e la Croazia, il coach della nazionale slovena Aleksander Sekulić ha speso parole di elogio per Dragić: “desidero ringraziare Goran Dragić per aver nuovamente vestito la maglia della nazionale slovena e per averci aiutato in maniera significativa a vincere una partita così importante. Anche in questa circostanza ha guidato la squadra in modo esemplare. Goran ha scritto una pagina fondamentale della pallacanestro slovena”.