Green Team Italia, domani la sfida con la Spagna Under 23

Vola oggi in Spagna la “Green Team”, la Nazionale Sperimentale Femminile che nel weekend giocherà due amichevoli contro la Spagna Under 23 a Guadalajara, nei dintorni di Madrid.

Entrambi le partite si giocheranno alle ore 19.00 e saranno trasmesse sul canale Youtube Italbasket.

Sono state autorizzate a lasciare il raduno Carlotta Zanardi, Giulia Ianezic, Francesca Baldassarre e Angelica Castellani.

Coaì coach Capobianco: “In questi giorni di raduno ci siamo concentrati sulle alcune linee guida da trasmettere alle ragazze, insistendo sull’uno contro uno e sull’uso del pick’n’roll, rispettando tempi e spazi corretti. La risposta di tutte le Azzurre è stata straordinaria, per molte di loro era la prima volta a contatto con una Nazionale Senior e tutte hanno lavorato con entusiasmo e grande attenzione. Affrontiamo la Spagna Under 23 a Guadalajara sapendo che di fronte avremo una squadra pronta e di qualità, vogliamo provare a giocare la nostra pallacanestro. Per queste giocatrici è un’occasione importante a un livello decisamente alto e va sfruttata, la concorrenza è ampia perché tra impegni di playoff di A2 e di B e le Finali Nazionali Under 17 ci sono almeno altre dieci atlete che potevano partecipare a questo raduno”.

A un anno dalla bella esperienza maturata sempre in Spagna dagli Azzurri allenati da coach Casalone, torna dunque la “Green Team“, una formazione verde nell’età delle atlete e nel rispetto dell’ambiente con le canotte eco a firma Macron con le quali l’Italia scenderà in campo a Guadalajara.

1 giugno 2024, ore 19.00

Polideportivo de San José, Guadalajara

Italia

1 Laura Valli (2003, 1.84, A, Posaclima Ponzano Veneto)

2 Eleonora Villa (2004, 1.70, P, Washington State – USA)

5 Anastasia Conte (2000, 1.74, G, Alama San Martino di Lupari)

6 Giorgia Sammartini (2001, 1.76, P, Ivision Tech Trieste)

7 Martina Fantini (2005, 1.92, C, Basket Roma)

8 Alessandra Orsili (2001, 1.68, P, Segafredo Zanetti Bologna)

9 Giulia Natali (2002, 1.76, G, Obg Roma)

10 Irene Guarise (2003, 1.72, P, Alama San Martino di Lupari)

12 Martina Spinelli (2002, 1.90, C, E-Work Faenza)

16 Anna Poggio (2001, 1.85, A, Thunder Basket Matelica)

19 Sara Ashley Seka (2003, 1.77, G-A, O.Me.P.S. Battipagliese)

20 Caterina Mattera (2001, 1.85, C, Panthers Roseto 2.0)

28 Sara Toffolo (2000, 1.85, A, Dinamo Lab Sassari)

Coach: Andrea Capobianco

Spagna

4 Mama Dembele (2001, 1.68, G, Missouri Tigers)

5 Laia Lamana (2002, 1.70, P, Ensino Lugo)

7 Claudia Contell (2003, 1.77, P, Cadi La Seu)

8 Begoña De Santiago (2002, 1.83, G-A, Movistar Estudiantes)

9 Laura Méndez (2001, 1.73, P, Movistar Estudiantes)

10 Txell Alarcón (2003, 1.78, G, Kutxabank Araski)

11 Gisela Sánchez (2003, 1.91, A, Kansas St. Wildcats)

12 Julia Soler (2001, 1.85, A, Cadi La Seu)

13 Helena Pueyo (2001, 1.82, A, Arizona Wild Cats)

14 Elba Garfella (2003, 1.85, A, Celta Zorka Recalvi)

15 Maria Roters (2001, 1.83, G, Vega Lagunera Adareva)

16 Paula Real (2003, 1.84, A, Real Canoe)

18 Tayra Eke (2003, 1.91, C, Eastern Eagles)

19 Marta Morales (2003, 1.85, A, Providence Friars)

Coach: Madelen Urieta

LE AZZURRE

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Commissario Tecnico

ANDREA CAPOBIANCO

Assistente Allenatore

DOMENICO SABATELLI

Assistente Allenatore

FRANCESCA ZARA

Assistente Allenatore

FRANCESCA DI CHIARA

Preparatore Fisico

ANDREA GIOTTOLI

Medico

PIERGIUSEPPE TETTAMANTI

Fisioterapista

DANILO RAIMONDO

Addetto stampa

GIANCARLO MIGLIOLA

Team Manager

MARIA GRAZIA NOTARI

Il programma

31 maggio

Ore 8.30-11.00 Allenamento

Ore 12.00 Trasferimento aeroporto L.da Vinci

Ore 14.35 Volo AZ 060 Roma-Madrid e trasferimento a Guadalajara

Ore 19.00-20.00 Allenamento

1 giugno

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 19.00 Spagna-Italia

2 giugno

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 19.00 Spagna-Italia

3 giugno

Ore 8.00 Trasferimento aeroporto e Volo AZ 11.35 Madrid-Roma

Ore 14.05 Arrivo a Roma e fine raduno

Gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI – Largo Giulio Onesti 1 – Roma

Gli allenamenti e gli incontri in Spagna si svolgeranno presso Pabellon San Jose’, C.de Atienza 4 – Guadalajara

