Isaiah Thomas e Joe Johnson giocheranno con Team USA nelle qualificazioni a FIBA AmeriCup

Isaiah Thomas è stato ufficialmente convocato da Team USA per le qualificazioni a FIBA AmeriCup (equivalente al nostro EuroBasket) di metà febbraio a San Juan a Portorico. Come lui anche Joe Johnson, veterano con oltre 20000 punti e quasi 1300 gare in NBA.

Gli USA giocheranno con Bahamas il 19/02 e il giorno dopo con il Messico.

Isaiah Thomas è finalmente guarito all’anca dopo l’operazione in estate, però nessuna squadra gli ha ancora offerto un’opportunità. Lo scorso anno ha giocato con gli Wizards, ma è dal 2017 con i Celtics che non è ad alti livelli.