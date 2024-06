Italbasket, altri 3 tagli in vista del PreOlimpico: salutano Grant, Vitali e Diouf

By

Con l’ultimo allenamento sostenuto questa mattina al Palazzetto di Folgaria, si è concluso il Training Camp 2024 sull’Alpe Cimbra. Gli Azzurri si sono trasferiti a Trento dove domenica 23 giugno sfideranno la Georgia nell’ambito della decima edizione della Trentino Basket Cup (ore 19.00, diretta Sky Sport).

Momo Diouf, Sasha Grant e Michele Vitali sono stati autorizzati a lasciare il raduno. Rimangono dunque 13 i giocatori a disposizione dello staff tecnico di Italbasket: Spissu, Mannion, Abass, Tonut, Gallinari, Melli, Ricci, Bortolani, Casarin, Caruso, Polonara, Pajola e Petrucelli.

Il match contro Shengelia e Mamukelashvili apre il secondo periodo della preparazione ai Pre Olimpico (2/7) che vedrà l’Italia volare a Madrid il 24 giugno per giocare contro la Spagna di Sergio Scariolo il 25 e poi volare alla volta di Miami il 26 giugno. Sabato 29 giugno il trasferimento a San Juan. Esordio contro il Bahrain il 2 luglio. Domani, sabato 22 giugno, avrà luogo a Trento la conferenza stampa di presentazione dell’amichevole Georgia. La conferenza si terrà presso Palazzo Benvenuti alle ore 16.00. Interverranno il CT Gianmarco Pozzecco e il Capitano Azzurro Nicolò Melli.

Il soggiorno in Trentino si chiuderà quindi proprio domenica 23 giugno alla “Il T Quotidiano Arena” alle 19.00 con la decima edizione della “Trentino Basket Cup” e la sfida alla Georgia di Tornik’e Shengelia. Inizio previsto per le 19.00 con diretta su Sky Sport. I biglietti sono ancora in vendita a questo link .

