Italbasket, ecco le scelte di Coach Pozzecco per il training camp in vista del Mondiale 2023

Roma. Il countdown verso Manila sta per avere inizio. Il CT Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei 16 atleti che prenderanno parte al Training Camp di Folgaria dal 24 luglio al 2 agosto.

Le parole del CT Pozzecco: “Darius Thompson non prenderà parte alle attività della Nazionale di questa estate. Le pratiche per l’ottenimento del suo passaporto italiano non sono ancora completate. A fine mese poi Thompson diventerà padre e dunque non sarebbe comunque potuto essere disponibile per la prima parte del raduno. Vista l’importanza dell’impegno che ci attende, è fondamentale per me, per il mio staff e per i ragazzi lavorare fin dal primo giorno con la certezza di avere tutti a completa disposizione per il Mondiale”.

Simone Fontecchio sarà a disposizione per gli allenamenti dal 28 luglio.



Inizia dunque dall’Alpe Cimbra in Trentino il percorso che condurrà l’Italbasket alla FIBA World Cup 2023 (25 agosto/10 settembre) attraverso una serie di 7 gare amichevoli di alto livello utili per comporre il roster finale dei 12 Azzurri mondiali. I primi due test saranno quelli della Trentino Basket Cup che si giocherà alla BLM Group Arena di Trento il 4 e 5 agosto. Italia-Turchia (20.30) e Cina-Capo Verde (18.00) saranno le semifinali (4 agosto) che determineranno poi le finali del giorno seguente (5 agosto, ore 18.00 e 20.30). Le due gare degli Azzurri saranno trasmesse in diretta su Sky Sport. Biglietti in vendita qui .

Lasciato il Trentino, l’Italia farà tappa ad Atene per giocare il prestigioso Torneo dell’Acropolis, ormai uno degli appuntamenti fissi del basket estivo per Nazionali. Ad attendere gli Azzurri, la Serbia (9 agosto, ore 18.45 italiane) e i padroni di casa della Grecia (10 agosto, ore 18.45 italiane). Due match contro due delle formazioni più forti in Europa e nel mondo.

Circoletto rosso sul calendario domenica 13 agosto. Al Pala De André di Ravenna andrà in scena il “DatHome Day”, l’ultimo match in Italia della carriera del Capitano Gigi Datome. Una serata di emozioni uniche per celebrare la carriera, che vivrà poi con il Mondiale l’ultimo atto, di uno dei giocatori più apprezzati di sempre nonché esempio unico di amore per l’Azzurro. L’avversario sarà il Portorico e la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Biglietti in vendita qui .

Il 17 agosto la partenza per l’Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Il 20 agosto contro il Brasile (ore 9.00 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane).

Il 25 agosto l’esordio iridato contro l’Angola (ore 10.00) nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti. Nella seconda giornata gli Azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (ore 10.00, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14.00, Araneta Coliseum).

La FIBA World Cup sarà trasmessa da Rai, Eleven e Sky Sport.

I convocati