Italbasket – Galbiati ai saluti, al suo posto Federico Fucà

Cambia lo staff tecnico della Nazionale Maschile che guiderà gli Azzurri prima ai due impegni di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 e poi all’EuroBasket 2022.

Federico Fucà sarà assistente del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco insieme al Senior Assistant Carlo Recalcati e a Edoardo Casalone, Riccardo Fois e Giuseppe Poeta.

Fucà, attualmente vice allenatore a Reggio Emilia in Serie A, prende il posto di Paolo Galbiati.

A coach Galbiati, che ha partecipato anche alla spedizione olimpica di Tokyo dopo la vittoria nel Preolimpico di Belgrado, un ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il nuovo incarico con la Pallacanestro Varese.

Federico Fucà

È nato il 6 maggio 1977 a Bologna.

Ha iniziato ad allenare nel 1996 nel settore giovanile del San Mamolo Basket di Bologna.

Dal 1998 al 2001 è stato responsabile del settore giovanile e vice allenatore di Castel San Pietro Terme in DNB per poi passare al Gira dove dal 2001 al 2003 è l’allenatore della squadra Juniores e vice allenatore della prima squadra in DNA. Dal 2003 a febbraio 2007 è il capo allenatore al Gira Ozzano. Nell’estate 2007 passa all’Andrea Costa Imola, dove diventa capo allenatore dal 2011 al 2013.

Dal 2013, per due anni, è vice allenatore alla Virtus Roma in Serie A e nel 2015 è capo allenatore a Ferentino in A2. Nel 2017 è di nuovo in Serie A con Reggio Emilia, dove è tutt’ora vice allenatore.

Ha già collaborato col Settore Squadre Nazionali, partecipando da assistente all’Europeo Under 16 nel 2008 e agli Europei Under 20 nel 2016 e 2017.

