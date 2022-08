Italia-Francia, coach Pozzecco: “Alta intensità, abbiamo fatto le cose che abbiamo in mente di fare”

Bologna. Comincia con una sconfitta di misura, e dopo un tempo supplementare, l’estate 2022 degli Azzurri. La gara n.99 fra Italia e Francia va alla squadra di coach Collet, che si impone 77-78. Il miglior realizzatore Azzurro è Simone Fontecchio che, con 24 punti, ritocca il suo career high in Azzurro (23 punti, sempre contro la Francia, a Tokyo 2020). Doppia cifra anche per Danilo Gallinari (13 punti). Partita giocata ad alta intensità dagli Azzurri, che hanno tenuto alla grande la fisicità dei transalpini, costretti a 22 palle perse (18 nei primi tre quarti).

“C’è stata una grande intensità, e sono contento della prestazione – ha commentato il CT Pozzecco nel post gara -. Ci siamo passati bene la palla, concedendo poco, e facendo le cose che abbiamo in mente di fare. Peccato per gli ultimi due tiri, ma sono molto contento che Nico (Mannion) e Marco (Spissu) si siano presi la responsabilità. Ringraziamo John Petrucelli, che non proseguirà con noi la preparazione. E’ un ragazzo meraviglioso, che ci ha dato una gran mano sia in Olanda, sia in questa prima parte d’estate. La grande presenza del pubblico bolognese è un ottimo segnale. Chi è venuto a palazzo stasera torna a casa con un bellissimo ricordo”.

Così Fontecchio: “C’è ancora da lavorare, contro una squadra del genere non può essere facile. E’ stata una partita molto fisica. Non siamo ancora in formissima, ma mettiamo benzina nel serbatoio. Siamo determinati, continuiamo ad impegnarci”.

Queste le parole di Gallinari: “E’ stata un’ottima gara, in cui la difesa è andata molto bene. Ci sta avere un pò di ruggine, ma devo dire che siamo stati bravi. Un bel passo verso settembre”.

Fip.it