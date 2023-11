Italbasket torna a Pesaro! Italia-Turchia si giocherà alla Vitifrigo Arena il 22 Febbraio 2024

By

Si è svolto oggi, in modalità online, il Consiglio Federale presieduto dal presidente FIP Giovanni Petrucci.

Tra i principali argomenti trattati:

Nazionale maschile

Pesaro sarà la sede di Italia-Turchia, prima gara della prima finestra di qualificazione a EuroBasket 2025, l’Europeo che si svolgerà tra Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia dal 27 agosto al 14 settembre del 2025. La gara avrà luogo giovedì 22 febbraio 2024 con orario da stabilire. Gli Azzurri torneranno dunque nel capoluogo marchigiano a distanza di poco più di un anno dal match contro la Spagna nelle qualificazioni al Mondiale 2023. L’Italia è inserita nel gruppo B che comprende anche Islanda e Ungheria. Le finestre si svolgeranno a febbraio 2024, novembre 2024 e febbraio 2025. Si qualificano all’Europeo le prime tre squadre in classifica.

Progetto Academy

Giuseppe Mangone è stato nominato responsabile tecnico del progetto Academy. Nato a Modena il 26 marzo 1978, attualmente Mangone è Assistente Allenatore della prima squadra della Pallacanestro Reggiana. Nel 2019 è stato Assistente Allenatore nella Nazionale Under 18, e nel 2021 è stato Assistente Allenatore nella Nazionale Under 16. Nell’estate 2023, da Capo Allenatore della Nazionale Under 16, vince l’Argento all’Europeo di Skopje.

Nazionale femminile

Il presidente Petrucci ha espresso la sua soddisfazione per le due vittorie colte dalla Nazionale femminile contro la Grecia e la Germania nella prima finestra del Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers. Seppure già qualificata di diritto in quanto tra i Paesi ospitanti, l’Italia ha ben figurato inaugurando al meglio il nuovo ciclo tecnico. La seconda finestra avrà luogo a novembre 2024.

Il prossimo Consiglio Federale si svolgerà giovedì 14 dicembre 2023.