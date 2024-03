Italia, che spettacolo! È oro nel Mondiale per nazionali con sindrome di Down

By

Per un solo punto (18-17), alla fine di una partita combattuta, ad Antalya, ai Trisome Games la Nazionale di basket con Sindrome di Down ha vinto il campionato del mondo battendo proprio la squadra di casa, la Turchia.

La Nazionale di basket FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intelletivo relazionali) ha conquistato così il titolo di Campione del Mondo per la quarta volta (dopo i Mondiali del 2018, 2019 e 2022) che si aggiunge nel palmares ai tre Ori ai campionati europei.

Ai meravigliosi atleti, ai tecnici e alla FISDIR vanno le congratulazioni e l’apprezzamento del presidente FIP Giovanni Petrucci.

Bravissimi ragazzi e complimenti di cuore.

Comunicato FIP