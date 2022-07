Italia-Francia alla Unipol Arena di Bologna il 12 agosto. Da oggi in vendita i biglietti sul circuito Vivaticket

Dopo la Slovenia di Luka Doncic, la Francia di Evan Fournier e Rudy Gobert. Prosegue la parata di stelle per la Nazionale del CT Gianmarco Pozzecco, che per preparare al meglio le gare di qualificazione al Mondiale in programma ad agosto e soprattutto l’EuroBasket di settembre ha scelto di confrontarsi con una delle migliori squadre del Mondo: la Francia Medaglia d’Argento ai Giochi di Tokyo 2020.

La supersfida, organizzata per la FIP da Master Group Sport, si giocherà venerdì 12 agosto alle 20.30 alla Unipol Arena di Bologna (Via Gino Cervi, 2 Casalecchio di Reno). I biglietti per il match sono in vendita da oggi sul circuito Vivaticket cliccando qui

Primo grande appuntamento della seconda parte dell’estate Azzurra. Dopo il training camp a Pinzolo, l’Italbasket è attesa da una partita che definire solo “amichevole” è impossibile vista la grande rivalità tra le due squadre e i tanti precedenti.

L’ultimo incrocio è datato 3 agosto 2021, giorno del quarto di finale all’Olimpiade giapponese dello scorso anno. Ebbero la meglio i francesi ma l’Italia andò vicina a realizzare l’impresa, sfumata solo negli ultimissimi minuti. Nel complesso Italia e Francia si sono affrontate nella loro storia ben 98 volte (con nessuna Nazionale avversaria l’Italia ha mai giocato di più). Italia-Francia è stata anche la prima gara in assoluto della Nazionale italiana di basket, il 4 aprile del 1926 a Milano.

Per l’occasione il CT transalpino Vincent Collet ha convocato 17 atleti di primissimo piano, tra cui cinque giocatori NBA (Evan Fournier, Rudy Gobert, Timothé Luwawu-Cabarrot, Théo Maledon e Frank Ntilikina) e la giovanissima stellina classe 2004 Victor Wembanyama. A rendere ancor più interessante il roster francese, la presenza dei “bolognesi” (sponda Virtus) Isaia Cordinier e Mouhammadou Jaiteh, che con le V Nere quest’anno hanno vinto l’Eurocup.

L’appuntamento rientra nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Prezzi dei biglietti

Parterre

Intero 75€

Tribunissima

Intero 45€

Ridotto (Under 14, Over 65, Tesserati FIP) 35,00€

Tribuna Superiore

Intero 25,00€

Ridotto (Under 14, Over 65, Tesserati FIP) 15,00€

Gradinata

Intero 15,00€

Ridotto (Under 14, Over 65, Tesserati FIP) 10,00€

Curva

Intero 15,00€

Ridotto (Under 14, Over 65, Tesserati FIP) 10,00€

Under 6

Ingresso gratuito senza posto assegnato

Richiesta accesso disabili

Le richieste di accesso per disabili dovranno pervenire entro le 18.00 di martedì 9 agosto inviando una email all’indirizzo [email protected], recando in oggetto Richiesta accesso per disabili Italia-Francia. Nella richiesta dovrà essere specificato nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile e certificato di invalidità; nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore e se il disabile è deambulante o non deambulante.

Le conferme saranno inviate entro le ore 18.00 di giovedì 11 agosto, previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice.

Tutte le gare dell’estate Azzurra 2022

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Unipol Arena, ore 20.30, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Ucraina-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, ore 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

EuroBasket 2022

Biglietti disponibili su eurobasket.basketball cliccando qui

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

Ufficio Stampa FIP