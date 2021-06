Quello che doveva essere il giorno di Italia-Senegal è la vigilia di Italia-Portorico. Le

accertate positività al COVID-19 all’interno della Nazionale africana hanno modificato il calendario

del girone B al Preolimpico di Belgrado, costringendo gli Azzurri a rivedere la propria

programmazione. È slittato dunque a domani l’esordio nella competizione, che avverrà contro i

portoricani alle ore 16.30 (live Sky Sport Uno e Rai Sport) presso la “Aleksandar Nikolic” Arena.

Entrambe le formazioni sono già certe dell’approdo alle semifinali ma la sfida di domani è

fondamentale per determinare la capolista del mini girone e gli accoppiamenti del 3 luglio.

Visto il successo della Serbia sulla Repubblica Dominicana (94-76) e soprattutto il valore assoluto

dei padroni di casa, la sensazione è che la vincente di Italia-Portorico possa evitare la squadra di

Teodosic in semifinale e incrociarla, in caso, solo nell’atto finale previsto per il 4 luglio.

Così il CT Sacchetti: “I ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo. C’è molta voglia di riversare

sul parquet tutta l’energia che abbiamo accumulato in questi giorni e che non abbiamo potuto

liberare come avremmo dovuto con i match contro Venezuela e Senegal, poi saltati. Il tempo per

prepararci è stato poco ma è così per tutti e ora il passato conta poco. Siamo pronti, abbiamo

lavorato bene e la nostra testa è solo al Portorico. I Giochi sono un traguardo importante ma non

dobbiamo fare l’errore di pensare solo alla finale contro la Serbia. Iniziare bene contro i portoricani,

squadra con molti piccoli intraprendenti e che sanno fare canestro, sarà utile per acquisire fiducia

in vista delle successive partite. Vogliamo iniziare col piede giusto. Noi abbiamo giocatori

importanti e sapremo come usare le nostre armi. Un punto di forza della nostra squadra? È un

piacere vederli insieme”.

Diciottesimo nel ranking FIBA, il Portorico è profondamente cambiato rispetto a quello che gli

Azzurri hanno battuto nell’ultimo match al Mondiale in Cina (94-89 dopo un supplementare).

A Wuhan, le colonne portanti del CT Eddie Casiano, sulla panchina portoricana dal 2016, furono

Renaldo Balkman, David Huertas e Ramon Clemente, tutti e tre assenti a Belgrado.

Fanno parte del roster ancora oggi Pineiro, Diaz, Gian Clavell (stavolta insieme al fratello Gilberto) e

soprattutto Gary Browne, classe 1993 e playmaker dell’Aquila Basket Trento nell’ultima stagione

della nostra Serie A. Tra gli Azzurri a Belgrado gli unici in campo contro Portorico l’8 settembre

2019 sono Amedeo Tessitori e Awudu Abass.

L’Italia vanta ben 15 vittorie nelle 17 gare giocate contro i centroamericani dal 1963 (11-1 il

computo delle partite ufficiali). Unici due ko datati 1963 (Mondiale) e 1994 (Goodwill Games).

Per tutto il torneo Preolimpico, gli Azzurri giocheranno con canotte Spalding in tessuto 100%

poliestere riciclato ottenuto tramite la raccolta di bottiglie di plastica negli oceani. Tessuto dunque

100% riciclabile.

I 12 Azzurri

0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Portorico

0 Isaiah Pineiro (1995, 20, A, Quebradillas)

1 George Conditt (2000, 208, C, Iowa State – NCAA)

9 Gary Browne (1993, 185, P, Aquila Basket Trento)

10 Ivan Gandia (1997, 185, P, AEL – Cipro)

11 Arnaldo Toro Barea (1997, 203, A, Santeros de Aguada)

12 Jorge Diaz (1989, 210, C, Quebradillas)

15 Timajh Parker-Rivera (1994, 202, A, Piratas de Bogotà – Colombia)

22 Emmanuel Andujar (1993, 198, A, Fajardo)

23 Isaac Sosa (1990, 191, G, Santurce)

24 Gian Clavell (1993, 193, G, Promitheas – Grecia)

32 Cristopher Ortiz (1993, 203, A, Guayama)

41 Gilberto Clavell (1989, 200, A, Santeros de Aguada)

All: Eddie Casiano

Ass: Manuel Cintron, Rafael Torres

I precedenti contro il Portorico

17 partite giocate (15 vinte/2 perse)

La prima: Mondiali, 24 maggio 1963 (Rio de Janeiro, Brasile), Italia-Portorico 72-75

L’ultima: Mondiale, 8 settembre 2019 (Wuhan, Cina), Italia-Portorico 94-89 dts

La vittoria più larga: Mondiali, 7 luglio 1986 (Malaga, Spagna), Italia-Portorico 78-55 (+23)

La sconfitta più pesante: Goodwill Games, 28 luglio 1994 (San Pietroburgo, Russia), Italia-Portorico

80-94 (-14).

Il programma

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Sky Sport e Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine (ore 20.15)

1° luglio

Italia-Portorico (ore 16.30)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Semifinali (13.00 e 16.00)

4 luglio

Finale (20.30)

Le classifiche*

Gruppo A

Serbia 2 (1/0)

Repubblica Dominicana 1 (0/1)

Filippine 0 (0/0)

Gruppo B

Italia 0 (0/0)

Portorico 0 (0/0)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Giochi Olimpici Tokyo 2020

Il torneo di basket ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (poi 2021) si disputerà dal 25 luglio al 7 agosto.

Queste le squadre già qualificate: Giappone, Nigeria, Argentina, Stati Uniti, Iran, Francia, Spagna e

Australia. Le ultime quattro squadre saranno le vincitrici dei quattro FIBA Olympic Qualifying

Tournament che si giocano a Belgrado, Spalato, Victoria e Kaunas dal 29 giugno al 4 luglio.

Questi i gironi

Gruppo A: Iran, Francia, Stati Uniti, Vincente OQT Victoria

Gruppo B: Australia, Nigeria, Vincente OQT Belgrado, Vincente OQT Spalato

Gruppo C: Argentina, Giappone, Spagna, Vincente OQT Kaunas

