La FIBA trasmette le migliori partite del passato

Durante questa pausa forzata la FIBA rende disponibili alcune gare che hanno fatto la storia della pallacanestro.

Come confermato sul sito, ogni giorno alle ore 11 e alle ore 17 verrà caricata nel canale YouTube della FIBA una partita del passato pescata dalle Olimpiadi, dai mondiali, dalle Coppe continentali o da tornei giovanili.

Qui le gare già programmate nei giorni scorsi e nei prossimi:

Mercoledì 18

Ore 11:00: Argentina vs Filippine – FIBA Basketball World Cup 2014

Ore 17:00: Francia vs Belgio – FIBA Women’s Basketball World Cup 2018

Per la playlist completa di FIBA Classic Games, click here.

Prossime partite

Mercoledì 18: Argentina vs Filippine – FIBA Basketball World Cup 2014 (Boxscore)

Mercoledì 18: Francia vs Belgio – FIBA Women’s Basketball World Cup 2018 (Boxscore)

Giovedì 19: USA vs Nuova Zelanda – FIBA Basketball World Cup 2014 (Boxscore)

Giovedì 19: Slovenia vs Lettonia – FIBA EuroBasket 2017 (Boxscore)

Venerdì 20: Cina vs Nigeria – FIBA Basketball World Cup 2019 (Boxscore)

Venerdì 20: USA vs Russia – FIBA U19 Women’s Basketball World Cup 2017 (Boxscore)

Partite passate (ma ancora visibili)

17 marzo: USA vs Messico – FIBA Basketball World Cup 2014 (Boxscore)

17 marzo: Croazia vs Italia – FIBA Olympic Qualifying Tournament 2016 (Boxscore)

16 marzo: Grecia vs Nuova Zelanda – FIBA Basketball World Cup 2019 (Boxscore)