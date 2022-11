La Slovenia “operaia” si affida all’asse Samar-Morgan e si qualifica con merito ai Mondiali

La Slovenia che si è potuta vedere all’opera il 14 novembre al palasport “Arena Bonifika” di Capodistria è stata una bella Slovenia: non perfetta, a tratti anche rivedibile, eppure indubbiamente intrigante, piena di energia ed entusiasmo. Con questa importante vittoria contro la Germania ha conquistato la qualificazione ai Mondiali e può adesso rimettersi all’opera dopo aver a tutti gli effetti metabolizzato l’imprevista débâcle ad Eurobasket 2022.

A Capodistria la squadra allenata da coach Sekulić si è affidata soprattutto ai suoi nuovi innesti – in primis Samar e Klavžar – che hanno giocato con grinta e carattere. Particolarmente azzeccato si è rivelato il gioco astuto del tandem Samar-Morgan. Insomma, durante la serata i fortunati spettatori sloveni e qualche temerario spettatore con la bandiera tedesca in mano non si sono accorti della mancanza dei nomi di prestigio come Dončić e Dragić da un lato, o Schroeder dall’altro, in quanto hanno assistito ad un match dai ritmi elevati e molto combattuto sino alla fine (con la Germania destinata a rincorrere i padroni di casa per tutto il secondo tempo, ma che ha mancato per un pelo l’aggancio nel finale del match).

Per la Slovenia da segnalare le innumerevoli giocate a due tra Samar e Jordan Morgan – quest’ultimo autore di una prova maiuscola, grazie ai numerosi rimbalzi catturati (13) e ai 22 punti segnati grazie ad alcuni assist al bacio dei compagni di squadra. Tra i teutonici da evidenziare il buon rendimento in campo di David Kramer, nell’occasione autore di 21 punti.

Capodistria, Arena Bonifika

SLOVENIA – GERMANIA 81-75 (61-48, 41-34, 16-24)

Žiga Samar – a Capodistria ha guidato la nazionale slovena con grinta ed intelligenza

Dichiarazioni a fine gara di Žiga Samar, giovane playmaker sloveno: “Abbiamo iniziato con l’approccio giusto, lottando su ogni palla, ma abbiamo poi commesso degli errori. Gli avversari tedeschi ne hanno approfittato, portandosi in vantaggio di otto punti. Tuttavia, abbiamo continuato a giocare con il giusto piglio, in maniera aggressiva, ribaltando la gara e mantenendo sino alla fine il vantaggio nonostante una perdita di concentrazione negli ultimi minuti''.