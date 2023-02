By

Pochi minuti prima della palla a due tra Italia e Ucraina, sfida valida per la Qualificazione al Mondiale 2023 in programma al Modigliani Forum di Livorno, le due squadre si sono strette a centrocampo in un abbraccio emozionante e significativo.

Domani 24 febbraio ricorre un anno esatto dall’invasione della Russia in territorio ucraino.

