L’ex pesarese Robert Archibald si è spento a 39 anni

Robert Archibald si è spento ieri sera all’età di quasi 40 anni, che avrebbe compiuto tra due mesi.

È stato l’unico scozzese a giocare in NBA, scelto nel 2002 ad inizio secondo giro dai Grizzlies in uscita da un quadriennio con i Fighting Illini di Illinois: in NBA ha vestito le maglie di Memphis e Toronto, oltre a due partite con Suns e Magic, poi tanta Spagna per lui. Una stagione, nel 2004/05, anche alla Scavolini Pesaro.

Ha giocato sia per la nazionale scozzese, sia per quella britannica. Al momento non sono note le cause della sua morte.