L’Italia supera la Repubblica Ceca e archivia la Supercup di Amburgo al terzo posto

L’Italia ha battuto 96-80 la Repubblica Ceca e chiude al terzo posto la Supercup, quadrangolare disputato ad Amburgo. Questi i parziali: 25-18, 49-36, 75-59. Top scorer nella squadra azzurra Mannion con 20 punti (con 5 assist) e Fontecchio (18 punti). Chiudiamo la preparazione in crescendo. Usciamo dal torneo di Amburgo con fiducia e una migliore condizione fisica” le parole di capitan Gigi Datome, che oggi ha toccato quota 1.600 punti in Nazionale (in 179 presenze). “Siamo pronti ora per giocarci tutte le nostre carte nelle partite che contano davvero”. Nella notte gli azzurri rientrano in Italia, a Brescia, per ultimare la preparazione. Il torneo di Amburgo è stato vinto dalla Serbia di coach Pesic che nella finale ha battuto la Germania per 83-56.