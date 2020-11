MiniBasket e Nazionale mano nella mano: le azzurre hanno regalato la loro maglia a 14 bambine

Domani, a un anno esatto di distanza dall’ultimo impegno ufficiale, la Nazionale tornerà in campo a Riga contro la Romania (ore 18.45, diretta SkySportArenaHD).

L’avversario è ostico, le condizioni nelle quali si giocherà molto complicate ma in campo le Azzurre non saranno sole. Nei giorni scorsi, infatti, 14 bambine del MiniBasket in tutta Italia sono state “adottate” dalle giocatrici che ora sono in Lettonia. Le bimbe hanno ricevuto in dono una maglia della Nazionale e poi hanno inviato un messaggio di incoraggiamento alle Azzurre.

Queste le parole di Sabrina Cinili. “I messaggi delle bambine del Minibasket ci hanno riempito di gioia, i loro incoraggiamenti ci daranno ulteriore energia in un momento così complicato e alla vigilia di una partita a cui teniamo molto. Domani giocheremo anche per loro, non saremo sole”.

Un gemellaggio simbolico ma molto sentito, che lega a filo doppio il vertice della pallacanestro femminile con la Base.

MiniBasket e Nazionale mano nella mano, insieme, in un momento così difficile per tutti.

E un “Forza Azzurre” strillato ancora più forte da tutta Italia!

3 Nicole Romeo – Emilia Scalfi

4 Martina Bestagno – Caterina Bontempelli

5 Debora Carangelo – Nora Urbani

6 Laura Spreafico – Vanessa Calistri

9 Cecilia Zandalasini – Viola Turicci

11 Francesca Pan – Eleonora Proto

13 Valeria De Pretto – Giulia Gasparini

14 Martina Crippa – Margherita Lain

16 Sara Madera – Sara Berti

22 Olbis Andrè Futo – Anna Rossetto

23 Sabrina Cinili – Virginia Guglielmi

30 Beatrice Attura – Theresa Gianni

32 Samantha Ostarello – Emma Terrigno

41 Elisa Penna – Ginevra Venturini

Ufficio Stampa Fip