Nazionale. Amedeo Della Valle lascia il raduno. 13 Azzurri a disposizione del CT Pozzecco

Chiuso il ciclo di amichevoli di preparazione, la Nazionale si appresta ad affrontare le gare ufficiali dell’estate 2022. Rientrati nella notte da Amburgo su Brescia, gli Azzurri hanno sostenuto questa mattina una sessione di allenamento al PalaLeonessa, al termine della quale Amedeo Della Valle è stato autorizzato a lasciare il raduno.

Si riduce dunque a 13 atleti il roster a disposizione dello staff tecnico.

“Un’altra scelta difficile – ha commentato il CT Gianmarco Pozzecco – e che mi fa soffrire. Ringrazio Amedeo, che non è inferiore a nessuno come dimostrato dal campionato eccezionale che ha disputato quest’anno. In Nazionale però occorre fare scelte funzionali alla squadra e questo è il motivo della mia decisione”.

Martedì 23 agosto, nel pomeriggio, la squadra volerà a Riga, in Lettonia, dove il giorno seguente, mercoledì 24 agosto, si giocherà il match contro l’Ucraina (17.30 italiane, live ELEVEN e Sky Sport), prima gara della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Subito dopo la partita il rientro a Brescia, dove sabato 27 agosto gli Azzurri ospiteranno la Georgia (20.30, live ELEVEN e Sky Sport), secondo impegno sulla via per la rassegna iridata del prossimo anno.

L’esordio all’EuroBasket è previsto per il 2 settembre contro l’Estonia al Forum di Milano.

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà

Tutte le gare dell’estate Azzurra 2022

24 agosto, Ucraina-Italia (Riga – Lettonia, 17.30 italiane, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

Biglietti a questo link: www.vivaticket.com/italia-vs-georgia

EuroBasket 2022

Biglietti disponibili su eurobasket.basketball a questo link: ticketing-eurobasket2022

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

