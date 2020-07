Nazionale Femminile, ecco le convocate per il primo raduno di coach Lardo

a prima settimana di agosto segnerà la prima presa di contatto di Lino Lardo con le Azzurre. Al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, infatti, il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Femminile incontrerà le atlete che poi allenerà nei prossimi due anni.

Si tratta del primo raduno post-Covid di una Nazionale di Basket, staff e giocatrici si atterranno scrupolosamente al protocollo specifico redatto dalla FIP nei giorni scorsi.

Le 28 Azzurre sono state divise in due gruppi, dal 3 al 5 e dal 5 al 7 agosto. Ampia la rappresentanza di giocatrici che negli ultimi anni sono state protagoniste dei rispettivi Europei Giovanili, ben 7 le atlete nate nel 2000 e negli anni successivi (Madera, Nasraoui, Panzera, Gilli, Ianezic, Natali, Spinelli).

Queste le parole del nuovo allenatore della Nazionale: “Voglio ringraziare la Federazione, la Lega Femminile e tutte le società per la straordinaria disponibilità dimostrata in questi giorni. Organizzare questo raduno in un periodo tutt’altro che semplice non è stato facile, le ragazze sono ferme da diversi mesi ma hanno mostrato grande entusiasmo al momento della convocazione. Per me saranno giorni molto importanti perché avrò la possibilità di parlare a lungo con le Azzurre, di conoscerle meglio, di spiegare loro quale sarà la mia idea di pallacanestro”.

Coach Lardo esordirà ufficialmente sulla panchina Azzurra a novembre 2020 in occasione della seconda finestra dell’EuroBasket Women 2021 Qualifiers.

Il 12 si gioca in Romania, tre giorni dopo l’altra trasferta in Repubblica Ceca. A febbraio 2021 gli ultimi due impegni in casa, contro Danimarca e Romania. Lo scorso novembre le Azzurre hanno perso all’esordio a Cagliari con la Repubblica Ceca e poi si sono imposte in casa della Danimarca.

Le Azzurre

3-5 agosto

Beatrice Attura (1994, P, Vigarano)

Olbis Andrè Futo (1998, C, Famila Basket Schio)

Martina Bestagno (1990, C, Reyer Venezia Mestre)

Giulia Ciavarella (1997, G, San Martino Di Lupari

Sabrina Cinili (1989, A, Famila Basket Schio)

Martina Crippa (1989, G, Famila Basket Schio)

Francesca Dotto (1993, P, Famila Basket Schio)

Caterina Dotto (1993, P, San Martino di Lupari)

Martina Fassina (1999, G/A, Famila Basket Schio)

Sara Madera (2000, C, Le Mura Lucca)

Meriem Nasraoui (2002, C, Basket Club Bolzano)

Ilaria Panzera (2002, G, Sesto S. Giovanni)

Elisa Pinzan (1999, P, University South Florida)

Valeria Trucco (1999, A, Libertas Moncalieri)

Costanza Verona (1999, P, Geas B. Sesto S. Giovanni )

5-7 agosto

Debora Carangelo (1992, P, Reyer Venezia Mestre)

Chiara Consolini (1988, G/A, Virtus Eirene Ragusa)

Valeria De Pretto (1991, A, Reyer Venezia Mestre)

Elisa Ercoli (1995, C, Geas Sesto S. Giovanni)

Caterina Gilli (2002, A, Vigarano)

Giulia Ianezic (2000, P/G, Libertas Sporting School Udine)

Jasmine Keys (1997, A/C, Famila Basket Schio)

Giulia Natali (2002, G, Vigarano)

Giuditta Nicolodi (1995, A, Virtus Eirene Ragusa)

Francesca Pan (1997, G/A, Georgia Tech, USA)

Elisa Penna (1995, A, Reyer Venezia Mestre)

Mariella Santucci (1997, P, Toledo University, USA)

Martina Spinelli (2002, C, Basket Costa x l’Unicef)

Lo Staff

Responsabile SSN/Femminile: Gaetano Laguardia

Allenatore: Lino Lardo

Assistente: Giovanni Lucchesi

Preparatore Fisico: Francesca Zara

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Fisioterapista: Davide Pacor

Team Director: Raffaella Masciadri

Team Manager: Marco Gatta

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Il Programma

Primo gruppo

3 agosto

Ore 18.00 Inizio raduno c/o Centro di Preparazione Olimpica C.O.N.I. (Largo G. Onesti 1, Roma)

4 agosto

Ore 8.30-12.00 Test atletici

Ore 17.00-20.00 Test atletici

5 agosto

Ore 8.30-12.00 Test atletici

Fine raduno

Secondo gruppo

5 agosto

Ore 18.00 Inizio raduno c/o Centro di Preparazione Olimpica C.O.N.I. (Largo G. Onesti 1, Roma)

6 agosto

Ore 8.30-12.00 Test atletici

Ore 17.00-20.00 Test atletici

7 agosto

Ore 8.30-12.00 Test atletici

Fine raduno

EuroBasket Women 2021 Qualifiers, il calendario

14 novembre 2019

Italia-Repubblica Ceca 52-62; Romania-Danimarca 70-55

17 novembre 2019

Danimarca-Italia 72-82; Repubblica Ceca-Romania 60-59

Classifica: Repubblica Ceca 4; Romania, Italia 2; Danimarca 0.

12 novembre 2020

Romania-Italia; Repubblica Ceca-Danimarca

15 novembre 2020

Repubblica Ceca-Italia; Danimarca-Romania

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca; Romania-Repubblica Ceca

7 febbraio 2021

Italia-Romania; Danimarca-Repubblica Ceca

EuroBasket Women 2019 Qualifiers, la formula

Le 33 squadre sono state divise in 9 Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde. Per il calcolo delle migliori seconde verranno esclusi i risultati ottenuti nel girone contro le squadre quarte classificate.

