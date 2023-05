Nazionale Femminile – Elisa Policari si aggrega al raduno sostituendo Cubaj

By

In serata Elisa Policari si è aggregata al raduno della Nazionale Femminile, che dal 16 maggio si sta allenando in vista dell’EuroBasket Women 2023. L’esterna di Faenza sostituisce Lorela Cubaj, attualmente impegnata con le Atlanta Dreams per l’avvio della stagione WNBA.

Nella giornata di oggi, dopo l’allenamento, una delegazione composta da Roberto Brunamonti, Lino Lardo, Martina Bestagno e Jasmine Keys è stata ospite della redazione romana de “Il Messaggero”.

La Nazionale Femminile sosterrà cinque test prima dell’esordio all’Europeo, previsto per il 15 giugno a Tel Aviv contro la Repubblica Ceca: il 24 e il 25 maggio prime amichevoli con Cina e Spagna al torneo di Vigo, 3 e 4 giugno le sfide con Croazia e Grecia ad Atene e poi l’ultimo impegno a Pordenone l’11 giugno contro la Germania. Il 13 la partenza per Israele.

Il 26 maggio, di ritorno dalla Spagna, la Nazionale Femminile sarà ospite degli studi di Sky Sport di Milano.

Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle 17.00 o alle 20.00. Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà tutta la fase finale.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

Sul portale FIBA i Media possono accreditarsi all’Europeo, l’ultima data disponibile è il 29 maggio 2023.

LE AZZURRE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 JASMINE KEYS 1997 1.87 ALA SCHIO 2 MATILDE VILLA 2004 1.70 PLAYMAKER UMANA VENEZIA 3 NICOLE ROMEO 1989 1.70 PLAYMAKER RAGUSA 4 MARTINA BESTAGNO 1990 1.89 CENTRO SCHIO 8 COSTANZA VERONA 1999 1.70 PLAYMAKER SCHIO 9 CECILIA ZANDALASINI 1996 1.86 ALA VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 10 ELISA POLICARI 1997 1.86 PLAYMAKER FAENZA 11 FRANCESCA PAN 1997 1.85 GUARDIA UMANA VENEZIA 12 VALERIA TRUCCO 1999 1.92 ALA-CENTRO GEAS SESTO SAN GIOVANNI 14 SARA MADERA 2000 1.88 ALA UMANA VENEZIA 18 MARIELLA SANTUCCI 1997 1.75 PLAYMAKER UMANA VENEZIA 19 MARTINA FASSINA 1999 1.82 GUARDIA UMANA VENEZIA 21 SILVIA PASTRELLO 2001 1.78 ALA SAN MARTINO DI LUPARI 22 OLBIS ANDRÈ 1998 1.92 CENTRO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 23 LAURA SPREAFICO 1991 1.82 GUARDIA GERNIKA BIZKAIA 24 ILARIA PANZERA 2002 1.80 GUARDIA GEAS SESTO SAN GIOVANNI

fip.it