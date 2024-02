Nazionale Femminile, in agosto il FIBA World Cup Pre-Qualifying Tournament

E’ un’estate impegnativa quella che attende la Nazionale Femminile. Dal 17 al 25 agosto, infatti, le Azzurre saranno impegnate nella prima edizione dei FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournaments, una competizione che in palio metterà due posti per il torneo pre-Mondiale che poi si terrà a Marzo 2026, pochi mesi prima della competiziane iridata che si giocherà in Germania.

Al torneo della prossima estate partecipano sedici squadre, quattro per ogni zona FIBA: per l’Europa giocherà l’Ungheria, che non è riuscita a qualificarsi per i Giochi Olimpici 2024, e altre tre Nazionali ripescate seguendo il Ranking dell’ultima edizione della Women’s EuroBasket, ovvero Repubblica Ceca, Montenegro e Italia.

Si gioca in due sedi ancora da definire, in pratica verranno organizzati 2 mini-tornei da 8 squadre: per ogni mini-torneo la formula prevede 2 gironi da 4, le prime 2 di ogni gruppo accedono alla Final Four e si affrontano in semifinale e finale. Le vincenti delle due Final Four accedono al torneo pre-Mondiale, che in campo vedrà un totale di 16 Nazionali.

Queste le formazioni qualificate di diritto:

Europa: Ungheria, Repubblica Ceca, Montenegro, Italia

Africa: Senegal, Mali, Rwanda, Mozambico

America: Brasile, Colombia, Venezuela, Argentina

Asia: Nuova Zelanda, Corea del Sud, Filippine, Libano

