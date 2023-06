Nazionale “Green Team”: i convocati per il raduno di Roma

Qualche giorno di raduno al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma e due amichevoli contro la Spagna non lontano da Madrid. Non chiamatela “Sperimentale” ma “ Green Team “, una formazione verde nell’età dei giocatori e nel rispetto dell’ambiente con le canotte eco a firma Macron.

Quella che sarà guidata da coach Edoardo Casalone insieme allo staff tecnico della Nazionale (Pozzecco, Recalcati, Fucà, Fois) è una selezione che guarda al futuro. L’idea del Settore Squadre Nazionali è quella, duplice, di offrire occasioni per fare esperienza a giovanissimi prospetti dando la possibilità ai coach della Senior di poterli allenare e visionare da vicino.

Stessa progettazione della FEB, la Federazione spagnola, che non a caso ha condiviso fin da subito il proposito organizzando due match amichevoli a Torrejon de Ardoz il 3 e 4 luglio.

Entrambe le gare saranno trasmesse in streaming, con inizio alle 20.30.

“Come prima cosa – ha detto Casalone – vorrei ringraziare il Presidente Petrucci, Salvatore Trainotti e Gianmarco Pozzecco per avermi affidato questo nuovo progetto. L’idea alla base del “Green Team”, voluto fortemente dal CT, è quella di creare una Nazionale che guardi al futuro della Maglia Azzurra: un’espressione di continuità e di unione tra le selezioni giovanili e quella Maggiore, la “linea verde” della Nazionale Italiana. Vogliamo tessere una tela che preveda un processo di crescita, per questi ragazzi, con un unico filo conduttore: la Maglia Azzurra.

La novità di questo progetto sta nella sua trasversalità: una Nazionale non convenzionale per provare a dare un’impronta nuova al movimento; all’interno dello stesso gruppo ci sono ragazzi con età sensibilmente differenti ma accomunati dalle grandi qualità tecniche e umane.

Per la costruzione di questo roster non abbiamo guardato la carta d’identità ma abbiamo puntato su giovani di grande prospettiva. Giovani che hanno già maturato molta esperienza sul campo, ai quali la Federazione vuole offrire l’opportunità di arricchirsi ulteriormente indossando la Maglia Azzurra su palcoscenici internazionali. In Italia, infatti, ci sono tanti ragazzi di talento che meritano la possibilità di dimostrare quello che valgono, esattamente come hanno fatto i loro “fratelli maggiori” in occasione delle qualificazioni ai Mondiali appena disputate. L’obiettivo è quello di allargare ancora di più il bacino dal quale attingere, così da creare un team che condivida lo stesso sogno; un gruppo “Green” che guardi nella stessa direzione dell’Azzurro“.

I convocati

Gianmarco Arletti (2001, 195, A, Delaware – NCAA, Usa)

Saverio Bartoli (2000, 194, G, Caffè Mokambo Chieti)

Vittorio Bartoli (2002, 201, A/C, Orasì Ravenna)

Grant Basile (2000, 206, A, Bertram Yacht Derthona Tortona)

Francesco Borra (2001, 210, C, UC Davis – NCAA, Usa)

Domenico D’Argenzio (2001, 174, P, Luiss Roma)

Mouhamet Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

Giovanni Emejuru (2002, 210, C, Sam Houston Bearkats – NCAA, Usa)

Niccolò Filoni (2001, 196, A, Bertram Yacht Derthona Tortona)

Filippo Gallo (2004, 194, A, Agribertocchi Orzinuovi)

Matteo Ghirlanda (2001, 202, A, Novipiù Casale Monferrato)

Sasha Grant (2002, 201, A, Medi Bayreuth – Germania)

Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Matteo Librizzi (2002, 180, P, Openjobmetis Varese)

Leonardo Marangon (2005, 195, G, Antenore Energia Virtus Padova)

Adrian Mathis (2007, 180, P, Barcelona – Spagna)

Samuele Miccoli (2006, 187, G, EA7 Emporio Armani Milano)

Dame Sarr (2006, 196, A, Barcelona – Spagna)

David Torresani (2005, 189, G, Nutribullet Treviso)

Green Team

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 4 Gianmarco Arletti 2001 195 Ala Delaware – NCAA 5 Filippo Gallo 2004 194 Ala Agribertocchi Orzinuovi 6 Samuele Miccoli 2006 187 Gaurdia EA7 Emporio Armani Milano 7 Leonardo Marangon 2005 195 Guardia Antenore Energia Padova 8 Saverio Bartoli 2000 194 Guardia Caffè Mokambo Chieti 9 Vittorio Bartoli 2001 201 Ala/Centro Orasì Ravenna 10 Domenico D’Argenzio 2001 174 Playmaker Luiss Roma 11 David Torresani 2005 189 Guardia Nutribullet Treviso 12 Adrian Mathis 2007 180 Playmaker Barcelona – Spagna 13 Matteo Librizzi 2002 180 Playmaker Openjobmetis Varese 14 Giovanni Emejuru 2002 210 Centro Houston Bearkats – NCAA 15 Francesco Borra 2001 210 Centro UC Davis – NCAA 21 Grant Basile 2000 206 Ala Bertram Yacht Tortona 23 Maximilian Ladurner 2001 207 Centro Dolomiti Energia Trentino 33 Matteo Ghirlanda 2001 202 Ala Novipiù Casale Monferrato 35 Mouhamet Diouf 2001 206 Ala/Centro Unahotels Reggio Emilia 44 Sasha Grant 2002 201 Ala Medi Bayreuth – Germania 55 Dame Sarr 2006 196 Ala Barcelona – Spagna 75 Niccolò Filoni 2001 196 Ala Bertram Yacht Tortona

A disposizione

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra Nicolas Alessandrini 2001 203 Ala Agribertocchi Orzinuovi Gian Paolo Almansi 2002 194 Guardia/Ala Unicusano Pielle Livorno Gianmarco Bertetti 2001 177 Playmaker Apu Old Wild West Udine Patrick Gatti 2001 198 Ala General Contractor Jesi Matteo Parravicini 2001 187 Playmaker Hdl Nardò Luca Possamai 2001 208 Centro Umana Chiusi Matteo Schina 2001 180 Playmaker Reale Mutua Torino

Capo Delegazione

Carlo Recalcati

Responsabile Tecnico

Gianmarco Pozzecco

Allenatore

Edoardo Casalone

Assistente

Federico Fucà

Assistente

Riccardo Fois

Preparatore Fisico

Fabrizio Santolamazza

Medico

Roberto Ciardo

Ortopedico

Stefano Pecchia

Fisioterapista

Danilo Raimondo

Team Manager

Simone Bocconcelli

Responsabile Comunicazione

Francesco D’Aniello

PROGRAMMA

28 giugno – 5 luglio 2023

28 giugno

Ore 12.00 – Raduno a Roma presso CPO Giulio Onesti

18:00/19:30 Allenamento presso CPO

29 giugno

11:00/14:00 Allenamento

30 giugno

12:00/15:00 Allenamento

1° luglio

11:00/14:00 Allenamento

2 luglio

9:30/11:00 Allenamento

12.15 Trasferimento in aeroporto

14.35 Volo Roma-Madrid

18.15 Arrivo a Torrejon de Ardoz (Madrid, Spagna)

3 luglio

11:00 /12:00 Allenamento

20.30 ITALIA-SPAGNA

4 luglio

11:00 /12:00 Allenamento

20.30 ITALIA-SPAGNA

5 luglio

11.45 Volo Madrid-Roma

14.15 Arrivo e fine raduno

fip.it