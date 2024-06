Nazionale – I 18 Azzurri del CT Pozzecco per il raduno di Trento

Sono 18 gli atleti convocati dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco per il raduno che si svolgerà a Trento dal 9 al 13 giugno. Successivamente, dal 14 al 21 giugno, avrà luogo a Folgaria in Trentino, il Training Camp 2024.

Gli atleti di Virtus Bologna e Olimpia Milano che saranno convocati dallo Staff tecnico Azzurro si aggregheranno alla squadra al termine degli impegni con i rispettivi club. L’assistente allenatore Giuseppe Poeta e il Preparatore Fisico Matteo Panichi si aggregheranno alla squadra al termine degli impegni con i rispettivi club.

I cinque giorni di allenamenti a Trento avranno un duplice scopo: cominciare a lavorare sul gruppo che volerà a San Juan prima di inserire i giocatori di Milano e Bologna coinvolgendo allo stesso tempo alcuni dei giovani più interessanti del panorama italiano. Una scelta strategica ben precisa che mira ad ottimizzare il più possibile i tempi che separano l’Italbasket dall’esordio al Pre Olimpico dando continuità al progetto “Green Team” varato lo scorso anno con le due partite in Spagna della squadra guidata da coach Edoardo Casalone.

Ad arricchire lo staff tecnico Azzurro nel raduno di Trento ci saranno, a rotazione, Matteo Boniciolli, Stefano Pillastrini, Davide Bonora e Giuseppe Mangone. Davide Villa e Michele Carrea saranno invece presenti al Training Camp di Folgaria. Sempre a Folgaria, gli allenamenti saranno arbitrati da Manuel Mazzoni.

Due le amichevoli in programma prima del trasferimento nei Caraibi: domenica 23 giugno alla “Il T Quotidiano” Arena di Trento contro la Georgia (ore 19.00 in diretta su Sky Sport, biglietti in vendita qui) e martedì 25 giugno al WiZink Center di Madrid contro la Spagna di coach Sergio Scariolo (ore 20.00 in diretta su Sky Sport). Il 26 giugno il volo per Miami, dove gli Azzurri sosterranno due giorni di allenamento prima di trasferirsi definitivamente a San Juan, Capitale del Portorico e sede del torneo Pre Olimpico. Dopo l’esordio contro il Bahrain (2 luglio) la sfida ai padroni di casa (4 luglio). In caso di passaggio del turno semifinale ed eventuale finale con le prime due classificate del girone che comprende Lituania, Messico e Costa d’Avorio.

NAZIONALE A MASCHILE

LA LISTA DEI 18 AZZURRI PER IL RADUNO DI TRENTO (9/13 GIUGNO)*

Presidente

GIOVANNI PETRUCCI

Capo Delegazione

LUIGI DATOME

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Commissario Tecnico

GIANMARCO POZZECCO

Assistente

EDOARDO CASALONE

Assistente

RICCARDO FOIS

Assistente

FEDERICO FUCÀ

Assistente

GIUSEPPE MANGONE (9-11 GIUGNO)

Assistente

DAVIDE BONORA (8-10 GIUGNO)

Assistente

STEFANO PILLASTRINI (11-13 GIUGNO)

Assistente

MATTEO BONICIOLLI (11-13 GIUGNO)

Preparatore Fisico

FABRIZIO SANTOLAMAZZA (DAL 10 GIUGNO)

Ortopedico

RAFFAELE CORTINA

Medico

ROBERTO CIARDO

Team Manager

MASSIMO VALLE

Responsabile Comunicazione

FRANCESCO D’ANIELLO

Videomaker

MARCO CREMONINI

Addetto ai Materiali

ANDREA ANNESSA

Addetto ai Materiali

LUIGI MASSIMEI

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione sportiva 2023/2024