Nazionale Sperimentale – Cominciato il raduno di Roseto degli Abruzzi con coach Ramondino

Roseto degli Abruzzi. Comincia quest’oggi a Roseto degli Abruzzi l’estate della Nazionale Sperimentale Under 23. Per gli allenamenti al PalaMaggetti, agli ordini di coach Marco Ramondino sono 16 i giocatori a disposizione, compresi Guglielmo Caruso e Leonardo Okeke, arrivati nel pomeriggio da Trieste dopo il loro utilizzo con la Senior nell’amichevole contro la Slovenia.

In terra abruzzese la Sperimentale rimarrà fino al 30 giugno, quando si trasferirà al CPO Giiulio Onesti di Roma per un “pit stop” di due giorni. Il 2 luglio infine, la partenza per Toronto, dove dal 5 al 10 luglio gli Azzurri saranno protagonisti nel GLOBL JAM, con USA, Canada e Brasile.

Le partite dell’Italia al GLOBL JAM saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch di Italbasket (https://www.twitch.tv/italbasketofficial).

Quarantotto ore prima dell’inizio del Quadrangolare, la squadra di coach Ramondino aprirà la tournée in Nord America con lo scrimmage organizzato con l’Università di Toronto.

Un’estate a tappe dunque, per la Sperimentale composta da giocatori provenienti da diverse realtà cestistiche – Serie A, Serie A2, College – ma con l’obiettivo comune di aumentare il proprio bagaglio tecnico e di confrontarsi in un torneo che, alla sua prima edizione, ha già le carte in regola per diventare un appuntamento fisso del calendario internazionale.

Primo giorno di raduno anche per Marco Ramondino, già assistente di coach Capobianco con le Nazionali Under 20 e Under 18 maschili, e protagonista di una super stagione sulla panchina della Bertram Derhona Tortona, in cui spiccano la finale di Coppa Italia e la Semifinale Playoff: “Prima di tutto voglio ringraziare il presidente Petrucci, il direttore generale Trainotti e il Settore Squadre Nazionali per la possibilità concessami. Iniziamo tutti, giocatori e staff, con grande entusiasmo il percorso della Sperimentale U23 e ogni occasione deve essere sfruttata per crescere e prepararsi sempre meglio per il livello successivo. In pochi giorni cercheremo di trovare un linguaggio comune, in campo e fuori, per trarre il massimo da questa opportunità che ci viene data di poterci confrontare a livello internazionale.”

I convocati della Nazionale Sperimentale Under 23*

#3 Micheal Chukwudelu Diego Anumba (1999, 192, A, Winthrop Eagles – NCAA)

#4 Gabriele Stefanini (1999, 190, P/G, San Francisco Dons – NCAA)

#5 Matteo Parravicini (2001, 186, P, Givova Scafati)

#8 Alvise Sarto (2000, 200, G/A, Novipiù JB Casale Monferrato)

#9 Gianmarco Arletti (2001, 195, A, Delaware Fightin’ Blue Hens – NCAA)

#12 Mattia Palumbo (2000, 198, G, Pallacanestro 2.015 Forlì)

#13 Saverio Bartoli (2000, 191, P, Lux Chieti)

#18 Federico Zampini (1999, 191, P/G, Top Secret Ferrara)

#22 Ethan Vincenzo Esposito (1999, 201, A, Old Wild West Udine)

#23 Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trento)

#27 Liam Udom (2000, 199, G, Tezenis Verona)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 209, C, Openjobmetis Varese)

#33 Luca Possamai (2001, 211, C, Umana Chiusi)

#43 Leonardo Arinze Okeke (2003, 213, C, Novipiù JB Casale Monferrato)

#73 Michele Ebeling (1999, 202, A, Old Wild West Udine)

#75 Niccolò Filoni (2001, 198, G/A, Top Secret Ferrara)

Atleti a disposizione*

Luca Conti (2000, 196, G/A, Dolomiti Energia Trento)

Lodovico Deangeli (2000, 200, A, Allianz Trieste)

Angelo Del Chiaro (2001, 206, A/C, Giorgio Tesi Group Pistoia)

Nicolò Dellosto (2000, 200, A, Tramec Cento)

Federico Poser (1999, 201, A/C, Infodrive Capo d’Orlando)

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione sportiva 2021/22

Lo staff

Presidente: Giovanni Petrucci

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Fabio Di Bella

Allenatore: Marco Ramondino

Assistenti: Riccardo Fois, Davide Villa

Preparatore Fisico: Dario De Conti

Medico: Roberto Ciardo

Ortopedico: Rodolfo Rocchi (1/12 luglio)

Fisioterapista: Biagio Di Giorgio Giannitto

Team Manager: Matteo Cirelli

Arbitro al seguito: Valerio Grigioni (1/12 luglio)

Il programma della Nazionale Sperimentale Under 23

26 giugno

13.00 Inizio raduno

18:00-20:00 Allenamento

27 giugno

09:30-11:30 Allenamento

17:00-19:00 Allenamento

28 giugno

11:30-13:30 Allenamento

19:00-21:00 Allenamento

29 giugno

09:30-11:30 Allenamento

17:00-19:00 Allenamento

A Roseto degli Abruzzi allenamenti presso il PalaMaggetti

30 giugno

Trasferimento a Roma

18:00-20:00 Allenamento

1 luglio

10:00-12:00 Allenamento

18:00-20:00 Allenamento

A Roma allenamenti presso il CPO “Giulio Onesti”

2 luglio

Trasferimento a Toronto (Canada)

3 luglio

10:00-11:30 Allenamento

15:00-17:00 Scrimmage con Università di Toronto

4 luglio

09:00-10:30 Allenamento

GLOBL JAM (5/10 luglio)

5 luglio

Italia-USA (ore 20.10 italiane, 14.10 locali)

Brasile-Canada (ore 21.10 locali)

6 luglio

Italia-Brasile (ore 20.10 italiane, 14.10 locali)

Canada-Usa (ore 21.10 locali)

7 luglio

Brasile-Usa (ore 14.10 locali)

Canada-Italia (ore 03.10 italiane, 21.10 locali)

9 luglio

Semifinali (ore 20.10 o 03.10 italiane, 14.10 o 21.10 locali)

10 luglio

Eventuale finale (ore 01.10 italiane, 19.10 locali)

Allenamenti e GLOBL JAM presso Mattamy Athletic Centre, Toronto (Canada)

12 luglio

Rientro in Italia

Fine raduno

Ufficio Stampa Fip