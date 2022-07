Nazionale Sperimentale – Scelti i 12 giocatori per il Globl Jam

Roma. Giorno di scelte per la Nazionale Sperimentale Under 23. Al termine dell’allenamento mattutino coach Ramondino ha comunicato alla squadra i 12 che partiranno domani, 2 luglio, verso Toronto per il GLOBL JAM contro le selezioni Under 23 di Canada, USA e Brasile (dal 5 al 10 luglio).

Quello che atterrerà a Toronto è un roster in cui oltre al talento, non mancano chili e centimetri in tutti i reparti, con un altezza media di 2 metri. Così coach Ramondino: “Quando ci si appresta a partire per disputare una competizione internazionale c’è sempre grande emozione e impazienza di scendere in campo. Purtroppo è anche il momento delle scelte e qualcuno dei ragazzi deve tornare a casa: l’applicazione da parte di tutti in questa settimana è stata sorprendente ed è un segnale incoraggiante per quello che ci aspetta. Il Globl Jam sarà un torneo competitivo ai massimi livelli dove non possiamo aspettarci di avere molto margine di errore. Da subito sarà importante capire cosa e come adeguare del nostro gioco alla competizione internazionale sotto tutti gli aspetti: tecnico-tattico, fisico e mentale. E’ questa la sfida per tutti noi ed è con grande entusiasmo che troveremo il modo di affrontarla”.

Saranno due i battesimi Azzurri in Nord America, quelli di Liam Udom e Saverio Bartoli, che fino ad ora non hanno mai disputato una gara con nessuna Selezione Nazionale.

Sono invece stati autorizzati a lasciare il raduno Gabriele Stefanini, Gianmarco Arletti, Matteo Parravicini e Luca Possamai.

Ospite d’eccezione per l’allenamento della mattina Filippo Tortu, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 nella staffetta 4×100. Il Capitano della Sperimentale Mattia Palumbo ha consegnato al velocista una Maglia Azzurra.

Nel pomeriggio la squadra sosterrà l’ultimo allenamento al CPO Giulio Onesti di Roma, prima di preparare le borse e focalizzarsi ancora di più sul quadrangolare in Nord America.

Le partite dell’Italia al GLOBL JAM saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch di Italbasket (https://www.twitch.tv/italbasketofficial).

Quarantotto ore prima dell’inizio del Quadrangolare, la squadra di coach Ramondino aprirà la tournée con lo scrimmage organizzato con l’Università di Toronto (3 luglio).

I convocati della Nazionale Sperimentale Under 23*

3 Micheal Chukwudelu Diego Anumba (1999, 192, A, Winthrop Eagles – NCAA)

8 Alvise Sarto (2000, 200, G/A, Novipiù JB Casale Monferrato)

12 Mattia Palumbo (2000, 198, G, Pallacanestro 2.015 Forlì)

13 Saverio Bartoli (2000, 191, P, Lux Chieti)

18 Federico Zampini (1999, 191, P/G, Top Secret Ferrara)

22 Ethan Vincenzo Esposito (1999, 201, A, Old Wild West Udine)

23 Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trento)

27 Liam Udom (2000, 199, G, Tezenis Verona)

30 Guglielmo Caruso (1999, 209, C, Openjobmetis Varese)

43 Leonardo Arinze Okeke (2003, 213, C, Novipiù JB Casale Monferrato)

73 Michele Ebeling (1999, 202, A, Old Wild West Udine)

75 Niccolò Filoni (2001, 198, G/A, Top Secret Ferrara)

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione sportiva 2021/22

Lo staff

Presidente: Giovanni Petrucci

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Fabio Di Bella

Allenatore: Marco Ramondino

Assistenti: Riccardo Fois, Davide Villa

Preparatore Fisico: Dario De Conti

Medico: Roberto Ciardo

Ortopedico: Rodolfo Rocchi

Fisioterapista: Biagio Di Giorgio Giannitto

Team Manager: Matteo Cirelli

Arbitro al seguito: Valerio Grigioni

Il programma della Nazionale Sperimentale Under 23

A Roma allenamenti presso il CPO “Giulio Onesti”

2 luglio

Trasferimento a Toronto (Canada)

3 luglio

10:00-11:30 Allenamento

15:00-17:00 Scrimmage con Università di Toronto

4 luglio

09:00-10:30 Allenamento

GLOBL JAM (5/10 luglio)

5 luglio

Italia-USA (ore 20.10 italiane, 14.10 locali)

Brasile-Canada (ore 21.10 locali)

6 luglio

Italia-Brasile (ore 20.10 italiane, 14.10 locali)

Canada-Usa (ore 21.10 locali)

7 luglio

Brasile-Usa (ore 14.10 locali)

Canada-Italia (ore 03.10 italiane, 21.10 locali)

9 luglio

Semifinali (ore 20.10 o 03.10 italiane, 14.10 o 21.10 locali)

10 luglio

Eventuale finale (ore 01.10 italiane, 19.10 locali)

Allenamenti e GLOBL JAM presso Mattamy Athletic Centre, Toronto (Canada)

12 luglio

Rientro in Italia

Fine raduno