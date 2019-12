“Nothing But Azzurri” – Il racconto dell’estate Azzurra in onda su SkySportArena domenica 29 dicembre

Segnatevi questa data, domenica 29 dicembre.

Domani alle 19.00 su Sky Sport Arena andrà in onda per la prima volta “Nothing But Azzurri”, il cortometraggio prodotto e realizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro che racconta dall’interno l’estate 2019 vissuta dalla Nazionale di Meo Sacchetti.

Il training camp, le amichevoli, gli infortuni, le sconfitte nei tornei di preparazione in Grecia e in Cina, gli aneddoti, i tagli, le speranze e le paure di un gruppo che giorno dopo giorno si è cementato fino all’esordio del Mondiale.

“Nothing But Azzurri” è entrato nello spogliatoio della Nazionale prima, durante e dopo le nostre partite, 52 minuti che vi faranno vivere, con contenuti esclusivi, tutto quanto è accaduto alla squadra Azzurra. Dal primo giorno di Pinzolo al successo su Porto Rico, a conclusione di un Mondiale che è comunque valso l’accesso al torneo Pre Olimpico.

Dopo la prima visione prevista per il 29 dicembre, la programmazione del cortometraggio proseguirà sulla piattaforma di Sky Sport anche nei giorni successivi. “NothingButAzzurri” sarà poi visibile anche on demand e sui canali Social Italbasket.

FONTE: Ufficio Stampa Fip