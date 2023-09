Nuovo ranking FIBA: USA di nuovo primi, Italbasket scende di 3 posizioni

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🚨



🇺🇸 USA reclaim #1 spot in FIBA Men’s World Ranking!



📊 See the full rankings here, presented by @Nike: https://t.co/GeTyrrEHDF pic.twitter.com/oDljE0NUAR