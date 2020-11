Paolo Banchero non si aggregherà alla Nazionale

Una brutta notizia per la Nazionale di coach Sacchetti a poche ore dall’inizio del raduno di Roma in vista della “bolla” di Tallinn. Paolo Banchero non potrà aggregarsi alla squadra come inizialmente previsto a causa di un leggero stato febbrile accusato da uno dei membri della sua famiglia.

Considerando il delicatissimo momento dovuto alla pandemia da COVID-19, lo staff medico sanitario Azzurro ha preferito salvaguardare la salute di Paolo e del resto del gruppo decidendo di non far partire il ragazzo alla volta dell’Italia.

Al suo posto, il CT Meo Sacchetti ha convocato Leonardo Totè, lungo della Fortitudo Bologna.

Uff stampa Italbasket