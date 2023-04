Paolo Banchero: “Non so ancora se giocherò con l’Italia”

Ospite del podcast Knuckleheads degli ex NBA Darius Miles e Quentin Richardson, Paolo Banchero ha parlato del suo futuro in Nazionale: “È la domanda che mi fanno tutti, ma non ho ancora deciso. Le mie origini italiane risalgono al mio bisnonno, io e la mia famiglia non siamo mai stati in Italia e proverò ad andarci in estate. Ai tempi dell’high school ho preso parte a diversi provini con le squadre giovanili USA, ma mi hanno sempre scartato. A quel punto si è fatta avanti l’Italia. Poi ho avuto l’opportunità del passaporto e l’ho colta, loro mi hanno aiutato nelle pratiche. Probabilmente senza il Covid avrei esordito alle Olimpiadi, ma nel frattempo sono successe tante cose e ora tutto è differente.”

Insomma, non sembra che sarà così facile avere Banchero tra le fila Azzurre al prossimo appuntamento dei Mondiali 2023. Lo stesso Gianni Petrucci solo ieri ha dichiarato alla Gazzetta: “C’è una speranza di averlo con noi, ma al momento non posso dire né sì, né no.”