Paolo Banchero: “Non vedo l’ora di giocare per l’Italia!”

Paolo Banchero ha parlato dell’Italia in una conversazione nel podcast col compagno RJ Hampton:

“Quando avevo 16 anni, la nazionale italiana è venuta a parlare con mio padre. Hanno subito chiesto se avessi origini italiane, se fossi in grado di prendere la cittadinanza italiana e mio padre ha risposto in modo affermativo, quindi è partito tutto l’iter per la cittadinanza.”

Continua Banchero:

“Giocherò per l’Italia. Non vedo l’ora, anche se non so ancora quando sarà possibile. L’amore che sto ricevendo dagli italiani è assurdo, è fantastico.”

Recentemente il Presidente Petrucci ha detto che farà un viaggio negli States con Coach Pozzecco per parlare proprio con la prima scelta NBA.