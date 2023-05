Parigi 2024 e il basket: un altro anno d’oro per l’Italia?

By

Il 2024 sarà un nuovo “2021”? Riusciranno gli azzurri e le azzurre a farci sognare e riempirci di gioia, come fu per i giochi olimpici 2021, anche alle Olimpiadi di Parigi che si terranno l’anno prossimo?

L’anno magico del basket: 2021

L’Italbasket (e tutta l’Italia tifosa) ha vissuto un 2021 strepitoso.

Solo per ricordare i momenti topici, potremmo citare almeno cinque giornate che hanno segnato la storia recente della nostra pallacanestro.

Partiamo ovviamente da quella partita che ha visto il quintetto azzurro avere la meglio sulla Serbia nella finale del Preolimpico: un 102 – 95, che ha riportato l’Italia del basket alle Olimpiadi dopo 17 anni di assenza. 24 punti di Mannion e le giocate fantastiche di Polonara e Fontecchio e l’Italia di coach Meo Sacchetti vola a Tokyo.

Ed è proprio in Giappone che gli azzurri regalano ai tifosi una vittoria contro la Germania, da sempre avversario più temuto in tutte le discipline sportive: Nicolò Melli e Danilo Gallinari sono stati fondamentali per chiudere il match con 92 punti contro 82.

Ma il basket azzurro del 2021 è anche rosa: proprio come al 3×3 femminile di Debrecen, dove il dream team di casa nostra riesce a riportare la vittoria al suono della sirena e a conquistare così l’accesso a Tokyo.

Il 2021 non è stato solo l’anno del basket olimpico o preolimpico, ma anche quello degli Europei in carrozzina, dove gli italiani sono arrivati fino alla semifinale, sconfiggendo i padroni di casa della Spagna con un sonoro 62 – 45, grazie all’impegno di tutti e soprattutto del capitano Giulio Maria Papi (28 punti e 12 rimbalzi).

E come non ricordare il titolo di Campioni (o dovremmo forse dire Campionesse?) d’Europa a Pescara, della nazionale sorde? Il secondo tempo della finalissima ha visto le ragazze di Sara Braida rimontare uno svantaggio a doppia cifra nei confronti della Russia. Niente male, per una squadra nata solo 10 anni prima!

Le imprese della nazionale azzurra del basket agli Europei

L’Italia del basket ha iniziato a far sognare i tifosi già nel lontano 1937, quando arrivò ad un soffio dalla medaglia d’oro contro la Lituania a Riga, nel secondo Europeo della storia della pallacanestro. E poi vi furono Ginevra 1946, altro secondo posto contro la Cecoslovacchia e, decenni dopo, Essen 1971 con il terzo posto ottenuto ai danni della Polonia.

Quattro anni dopo, Jugoslavia 1975, “cuce” sulle maglie dell’Italia un’altra medaglia di bronzo, costretta ad inchinarsi di fronte a potenze come quelle dei padroni di casa e dell’Unione Sovietica.

Nantes 1983, invece, vede la prima medaglia d’oro agli Europei per la nazionale azzurra, arrivata meritatamente dopo aver sconfitto i campioni di Jugoslavia, Francia, Grecia, Svezia, Olanda e, in finale, Spagna (già sconfitta dai nostri nel girone A).

Impossibile ripetersi due anni dopo, a Stoccarda 1985; ed infatti, qui l’Italbasket arriva terza fermata dall’Unione Sovietica in semifinale. Negli Europei giocati a Roma nel 1991, lo scoglio della Jugoslavia in finale è ancora troppo grosso per noi, proprio come accadrà qualche anno dopo, a Barcellona 1997.

Parigi 1999 porterà all’Italia una fantastica medaglia d’oro, la seconda, dopo un cammino che ci ha visto sconfiggere nei match ad eliminazione diretta Russia, Jugoslavia e, infine, Spagna. Stoccolma 2003, invece ci vede chiudere (contro la Francia) al terzo posto dopo aver sconfitto Germania e Grecia, ma aver perso la semifinale contro la Spagna.

E Parigi 2024?

La Fiba dà il via da quest’anno ad una nuova struttura del torneo preolimpico per accedere ai giochi sotto la Tour Eiffel.

La Francia ha diritto di partecipare, in quanto paese ospitante (una decisione definitiva in questo senso verrà tuttavia presa alla fine del mese di giugno dal Central Board Fiba).

Complessivamente, quindi, le Olimpiadi di basket vedranno fronteggiarsi 12 squadre, per un totale di 144 giocatori, per ciascun campionato, maschile e femminile. Ogni genere, tuttavia, seguirà procedure diverse per la definizione dei posti.

Gli uomini del basket

Dal 25 agosto al 10 settembre, Filippine, Giappone e Indonesia ospiteranno i Campionati del mondo di basket; le migliori squadre di ciascun continente entreranno tra le 12 olimpioniche, secondo le seguenti quote:

America: 2 squadre

Europa: 2 squadre

Africa: 1 squadra

Asia: 1 squadra

Oceania: 1 squadra

Le quattro squadre (o 5, nel caso la quota del paese ospitante venga azzerata) rimanenti saranno determinate secondo un complesso meccanismo (che rispetta comunque una proporzione per continenti) nel corso dei tornei di pre qualificazione olimpica (40 squadre) e nei tornei di qualificazione olimpica (24 squadre).

Le donne

La squadra vincitrice della Coppa del mondo Femminile 2022 (Stati Uniti) partecipa di diritto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le altre 11 squadre sono selezionate sulla base dei risultati finali dei tornei femminili di pre qualificazione (22 squadre partecipano a tre tornei in Asia, America e Africa) e dei tornei femminili di qualificazione (16 squadre in rappresentanza dei cinque continenti).

Previsioni per 2024

A questo punto, potresti anche decidere di divertirti, facendo dei pronostici sui risultati delle partite della nazionale azzurra e delle altre équipe.

