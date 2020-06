Partnership tra FIBA ed NBA 2K, anche l’Italia al via del FIBA Esports Open 2020

FIBA, la Federazione Internazionale della Pallacanestro, ha annunciato il lancio della prima competizione esports di sempre per squadre Nazionali, il FIBA Esports Open 2020. FIBA è entusiasta di entrare nel movimento esports insieme alle Federazioni Nazionali, che saranno parte di questo progetto pilota.

Questa serie inaugurale di partite di esibizione di e-basket avverranno tra il 19 ed il 21 giugno 2020. Le nazionali partecipanti includono Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cipro, Indonesia, Italia, Lettonia, Libano, Lituania, Nuova Zelanda, Filippine, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera e Ucraina.

Ogni squadra sarà composta da sette giocatori, cinque in campo e due riserve. Le partite si giocheranno da remoto su NBA 2K attraverso la modalità Pro-AM e vedranno una personalizzazione completa degli avatar, delle uniformi e del design delle arene.

L’intera serie FIBA Esports Open 2020 sarà prodotta dal nuovo FIBA Esports Studio situato a Riga, Lettonia, con uno show quotidiano di quattro ore con fino a sei partite al giorno. Ogni partita sarà trasmessa in streaming dai canali FIBA su Facebook, Twitch, e YouTube, con commento live in inglese.

“FIBA è estremamente orgogliosa ed entusiasta di iniziare il proprio viaggio nel mondo esports con il FIBA Esports Open 2020, un progetto pilota che prevede partite di esibizione tra squadre nazionali, in collaborazione con NBA 2K,” ha detto Frank Leenders, Direttore Generale di FIBA Media and Marketing Services. “L’iniziativa esports è stata identificata dal FIBA Central Board come importante e coerente con il nostro obiettivo strategico di allargare la FIBA Family. In questi tempi complessi, ci sentiamo incoraggiati dall’entusiasmo di alcune delle nostre Federazioni Nazionali, che sono già attive in questo settore e hanno collaborato con noi in questi mesi per il lancio del progetto.”

“NBA 2K è onorata di questa partnership con FIBA per la creazione del FIBA Esports Open 2020,” ha dichiarato Jason Argent, Senior Vice President di Basketball Operations per 2K. “Attraverso queste partite, non vediamo l’ora di celebrare l’appeal globale del gioco della pallacanestro.”