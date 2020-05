Peja Stojakovic a FIBA: “Nel 2001 eravamo dominanti e superiori”

Il tiratore serbo ha raccontato a FIBA in una lunga intervista il ricordo di EuroBasket 2001, quando la ex Yugoslavia ha portato a casa l’oro vincendo tutte le partite con un margine in doppia cifra, a parte la finale con la Turchia (78-69).

Stojakovic ha registrato 23 punti di media in quel torneo vincendo il premio di MVP, con 18/35 da tre nelle sei partite del torneo.

“Sono passati già 20 anni! Ma quando penso al 2001, penso a quanto dominanti e superiori fossimo, assetati e affamati di riprenderci quello che avevamo perso con la debacle delle Olimpiadi del 2000.”

“La nostra squadra era davvero forte, davvero profonda. Non sono sicuro di poter chiamare la nostra panchina come una normale panchina, perchè stiamo parlando di giocatori che sono i principali protagonisti nei loro club, che hanno giocato ad altissimi livelli, quindi abbiamo avuto un equilibrio perfetto per la nostra squadra, con Svetislav Pesic come conduttore della nostra orchestra.”

“Vlado Scepanovic ha usato la sua opportunità perfettamente nella partita per il titolo, Dejan Bodiroga ha accettato il ruolo del sesto uomo, Sasa Obradovic era il play veterano he ci ha dato la calma che ci serviva… Noi in teoria dovevamo solo essere la squadra di transizione dalle generazioni dorate a qualcosa di nuovo, ma con così tanto supporto dai nostri veterani, e così tanta motivazione del gruppo, siamo diventati una squadra super competitiva.”

“FIBA EuroBasket era una competizione completamente diversa allora. Abbiamo vinto in sole sei partite, sapete quanto i formati siano cambiati e ora sembra che molte squadre abbiano una chance di vincere, e di riprendersi dopo una brutta partita perchè ci sono più fasi. Abbiamo vinto tre partite, poi i quarti di finale, la semifinale e la finale.”

Qui il racconto completo: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2021/news/dominance-and-superiority-predrag-stojakovic-and-the-last-yugoslavian-gold