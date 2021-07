Il presidente FIP Gianni Petrucci ieri è intervenuto a Radio Sportiva per commentare l’impresa della nazionale a Belgrado. Dopo aver affermato che Sacchetti resterà un altro anno in sella, ha anche detto che però Ettore Messina è una delle sue “fissazioni” e quindi non smentisce che dopo Eurobasket 2022 possa tornare a guidare la nazionale per la terza volta.

E in più ha lanciato una bordata contro coloro che per anni e per estati intere hanno vestito la maglia della nazionale – in questo caso il riferimento al 35enne Belinelli e al 34enne Datome è chiarissimo – decidendo però di fermarsi quest’anno, per curare i loro problemi fisici ed essere pronti al via della prossima stagione.

Ecco le parole del presidente FIP: “Se un atleta non vuole partecipare alle Olimpiadi non può essere un campione. Pensano a vincere l’EuroLega ma fuori dal mondo del basket chi la conosce l’EuroLega?”