Petrucci: “Banchero? Lui vuole l’Italia. Gli abbiamo presentato un progetto di promozione della sua immagine, sostenibile con i nostri sponsor”

By

Intervista fiume del Presidente della FIP sulle colonne de La Repubblica toccando tanti temi.

IL 2022 AZZURRO

Molto buono. L’Europeo è stato un grande successo organizzativo, con un pizzico di fortuna avremmo potuto anche ottenere una medaglia. Siamo al Mondiale, non era scontato. E sono felice della scelta, tutta mia, di Pozzecco et.

SACCHETTI VS POZZECCO

Non l’ho più sentito. Sacchetti è un grandissimo allenatore. Poi, chi lavora con me deve anche sapere comunicare. Ecco, Pozzecco è un grande comunicatore, attira attenzione, e sa di basket. Ita, che è nostro sponsor, gli dedicherà un aeromobile, primo allenatore vivente ad averlo. C’è un entusiasmo incredibile per la Nazionale, tutti voglio venire, adesso.

BANCHERO

Lui vuole l’Italia. Quando Pozzecco è stato a Orlando, è andato in tribuna ad abbracciarlo. Oggi non possiamo dire che verrà con certezza, ma gli abbiamo presentato un progetto di promozione della sua immagine, sostenibile con i nostri sponsor.

IL BASKET IN TV

Questo resta un mistero irrisolto per me: abbiamo i palazzetti pieni e i divani a casa vuoti. Facciamo scarsa promozione, forse. La Legabasket dovrebbe interrogarsi. Io vorrei anche darle più potere, ma i presidenti dovrebbero vedersi di più, parlare di più. E comunicare meglio all’esterno. Torniamo sempre lì, alla comunicazione.

CASO DOPING MORASCHINI

Ci sono delle regole. Il nostro è un sistema che funziona.

PETRUCCI E IL CONI DI NUOVO?

Per ora lo escludo. Ho altre idee. Oggi c’è Malagò, poi si vedrà. Certo, pure Mattarella aveva escluso un altro mandato. Una maggioranza non ce l’avrei ora. E il Coni non è più quello di una volta.