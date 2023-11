Petrucci si candiderà alle prossime elezioni FIP? “Il Parlamento ha detto che posso farlo”

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente FIP Gianni Petrucci ha parlato della situazione del basket italiano e, a 78 anni compiuti, non ha intenzione di lasciare il suo incarico. “Il Parlamento non ha posto limiti sui mandati: perché non accontentarlo?”, le sue parole. E sulla possibilità che sia candidato unico, ammette che “questo non dipende da me, ma nel basket mi trovo bene e la maggior parte delle persone mi vuole bene”.

Su Pozzecco nuovo allenatore dell’Asvel e quindi CT della nazionale a tempo parziale, non ha messo limitazioni e anzi gli augura tanta fortuna per questa nuova avventura. Su Datome, invece, lascia intendere che per lui ci sia sempre pronto un posto, ma ad ora non c’è niente di ufficiale: “Per Gigi qualsiasi ruolo è adatto; è il figlio che ogni famiglia vorrebbe avere”.