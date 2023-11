Pre Olimpico 2024, Pozzecco: “Difficile ora fare valutazioni. Non vediamo l’ora”

Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale giocherà in Portorico.

Così il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco: “E’ davvero difficile riuscire a capire, oggi, quali siano i reali valori in campo a luglio. Lo abbiamo appreso in questi anni. Potremo fare valutazioni più accurate quando avremo la certezza di chi avremo a disposizione, noi e i nostri avversari. La cosa che è certa, fin da ora, è che faremo di tutto per raggiungere un obiettivo altissimo: i Giochi Olimpici. Non vediamo l’ora di ritrovarci e fare ancora un passo avanti. Insieme”.

Il calendario verrà reso noto successivamente.

fip.it