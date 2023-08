Preparazione ai Mondiali: stasera amichevole tra la Slovenia e la Grecia

Altro sold-out per la nazionale slovena in una partita amichevole estiva. L’estate scorsa la sfida da tutto esaurito era contro la Serbia, adesso tocca invece alla Grecia. Tutto pronto dunque per la grande festa di stasera in cui la compagine capiatanata da Luka Dončić ospiterà la nazionale ellenica – seppure priva del fortissimo Giannis Antetokounmpo.

Così Aleksej Nikolič, atleta della nazionale slovena (nonché ex giocatore di Treviso, Sassari e Brescia) in vista dell’impegno odierno: “È tradizione degli ultimi anni disputare una partita-spettacolo della nostra nazionale al palazzetto di Stožice nel periodo estivo. Speriamo che anche stavolta sapremo creare un’atmosfera magica. Non dobbiamo però pensarci troppo. È nostro compito focalizzarci piuttosto sul gioco e sfruttare il match per fare il punto sulla situazione, in modo da valutare i nostri attuali pregi e difetti. La Grecia ha un gruppo eccellente di cestisti. Sono guidati ed allenati in maniera esemplare. La loro intelligenza cestistica è notevole ed è a mio avviso una caratteristica del team ellenico. Noi proveremo a tenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti di gioco e sfruttare ogni spazio libero per penetrare la loro difesa”.

Stasera all’Arena Stožice di Ljubljana sono attesi 12 mila appassionati del basket. Palla a due fissata alle ore 20.30. Va infine ricordato che si potrà ammirare il team sloveno all’opera anche la settimana prossima: per prepararsi alla megli ai prossimi impegni ufficiali, martedì 8 agosto Dončić e compagni scenderanno in campo per l’amichevole contro il Montenegro, che nella circostanza sostituirà la nazionale croata.