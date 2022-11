Ranking FIBA, Spagna in testa per la prima volta nella storia

Per la prima volta da quando è stato istituito il sistema di ranking della FIBA, la Spagna è in testa alla classifica mondiale.

La nazionale spagnola campione del mondo e d’Europa in carica ha spodestato gli USA per 1.1 punti all’ultimo aggiornamento della classifica, dopo che la nazionale americana aveva dominato il ranking ininterrottamente per 12 anni, dalla sua introduzione nel 2010.