Roberto Carmenati: “Una volta esistevano vere e proprie scuole cestistiche come quella serba o di Lubiana. Ora tutto questo manca”

In un’intervista tout-court per la rivista d’approfondimento culturale “Meridiano 13” il talent scout nonché ex allenatore dell’Olimpia Milano Roberto Carmenati ha tracciato le differenze tra il mondo del basket odierno e la pallacanestro del passato. Mentre un tempo esistevano delle vere proprie scuole cestistiche, come quella serba o quella di Zmago Sagadin a Lubiana, che erano dei punti di riferimento a livello territoriale, oggi questo manca: “come i giocatori, anche gli allenatori sono soggetti a trasferimenti più rapidi di quanto non accadeva in passato, con tutto quel che ne consegue”. Come ha chiarito Carmenati nell’intervista, infatti “oggi abbiamo ragazzi che si presentano al draft a diciotto anni, avendo giocato, nel migliore dei casi, solo qualche partita in Eurolega … Una volta invece c’erano i riferimenti geografici regionali ben noti e chiari. Trenta o quarant’anni fa le società di basket si affidavano a degli allenatori/maestri bravi, attorno a cui crescevano non solo delle stelle, ma anche tanti bravi giocatori”.

Carmenati si è soffermato in modo particolare su Luka Dončić e di Nikola: “Jokić era un giocatore per così dire “normale” nel Mega di Belgrado. Non ha avuto il tempo di esplodere con la compagine serba, ma un’esplosione effettiva in quanto a talento l’ha fatta proprio nell’NBA con i Denver Nuggets – franchigia con cui ha vinto il titolo NBA 2023”. Viceversa, Dončić “era un talento precoce. Due anni prima di accasarsi in NBA era già la stella del Real Madrid, squadra con cui ha vinto l’Eurolega e il titolo MVP del più prestigioso torneo europeo per club. Lasciava intravedere già da giovanissimo delle grandi potenzialità”.

Carmenati ha analizzato anche il cammino dei Dallas di Dončić negli ultimi playoff NBA, usciti sconfitti solo nella finale contro Boston: “aver vinto la Western Conference per Dallas significa aver fatto un campionato straordinario. Arrivare in finale NBA è un grande traguardo, che non va assolutamente sminuito. Sono convinto che il futuro sorriderà ai Dallas Mavericks, un club che nei prossimi cinque anni, secondo me, potrà arrivare in finale almeno un paio di volte ancora”.

L’intervista integrale è disponibile qui: https://www.meridiano13.it/roberto-carmenati-basket-jokic-doncic/